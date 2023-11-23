В зоне СВО под Артёмовском погиб молодой лейтенант из Тюменской области

Далер Абдурахмонов хорошо учился в школе, всегда участвовал в спортивных состязаниях и олимпиадах и занимал в них призовые места. Окончил школу тюменец в 2017 году, после чего поступил в ТВВИКУ. В 2022 году молодого лейтенанта отправили на СВО.