В зоне СВО под Артёмовском погиб молодой лейтенант из Тюменской области

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
В селе Ивановка Ялуторовского района сегодня прощаются с Далером Абдурахмоновым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем Телеграм-канале.
«Боль и горечь утраты не передать словами. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Далера, родителям и жене. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память герою», — написал Гильгенберг в социальных сетях.
Далер Абдурахмонов хорошо учился в школе, всегда участвовал в спортивных состязаниях и олимпиадах и занимал в них призовые места. Окончил школу тюменец в 2017 году, после чего поступил в ТВВИКУ. В 2022 году молодого лейтенанта отправили на СВО.
За отвагу, проявленную при выполнении боевых задач, молодого человека наградили орденом Мужества, медалью Жукова и медалью «За боевые заслуги».
Погиб Далер 8 ноября под Артемовском, где попал под обстрел.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб 43-летний доброволец из Тюменской области. Александр Вятчин отбывал наказание в колонии, когда подписал контракт.