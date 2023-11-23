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В зоне СВО под Артёмовском погиб молодой лейтенант из Тюменской области

В зоне СВО под Артёмовском погиб молодой лейтенант из Тюменской области

23 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI
Далер Абдурахмонов после школы поступил в ТВВИКУ. На СВО он отправился в 2022 году.

В селе Ивановка Ялуторовского района сегодня прощаются с Далером Абдурахмоновым, погибшим в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава района Андрей Гильгенберг в своем Телеграм-канале.

«Боль и горечь утраты не передать словами. Выражаю искренние слова соболезнования родным и близким Далера, родителям и жене. Мы скорбим вместе с вами. Вечная память герою», — написал Гильгенберг в социальных сетях.
Фото: Андрей Гильгенберг / Телеграм

Далер Абдурахмонов хорошо учился в школе, всегда участвовал в спортивных состязаниях и олимпиадах и занимал в них призовые места. Окончил школу тюменец в 2017 году, после чего поступил в ТВВИКУ. В 2022 году молодого лейтенанта отправили на СВО.

За отвагу, проявленную при выполнении боевых задач, молодого человека наградили орденом Мужества, медалью Жукова и медалью «За боевые заслуги».

Погиб Далер 8 ноября под Артемовском, где попал под обстрел.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне спецоперации погиб 43-летний доброволец из Тюменской области. Александр Вятчин отбывал наказание в колонии, когда подписал контракт.

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