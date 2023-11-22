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Губернатор Александр Моор рассказал, сколько выделили из бюджета на СВО

Губернатор Моор назвал сумму, которую выделили из бюджета на СВО

22 ноября 2023, 07:38
Фото: 1MI

Губернатор Александр Моор рассказал, сколько выделили из бюджета на СВО

По словам Моора, на выделенные средства для бойцов закупали дроны, средства связи, снаряжение и многое другое.

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления с ежегодным обращением назвал сумму, которую выделили из регионального бюджета на нужды бойцов, находящихся в зоне спецоперации.

«На приобретение дополнительного имущества и снаряжения, туристического инвентаря, связи, оптических приборов, дронов, автомобилей и многое другое направлено больше миллиарда рублей из бюджета», — сообщил глава региона.

Ранее Александр Моор рассказал, какие меры поддержки оказываются тюменским семьям. Он отметил, что программа поддержки не должна сворачиваться даже в трудной экономической ситуации.

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