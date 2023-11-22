Губернатор Моор назвал сумму, которую выделили из бюджета на СВО

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
Губернатор Тюменской области Александр Моор во время выступления с ежегодным обращением назвал сумму, которую выделили из регионального бюджета на нужды бойцов, находящихся в зоне спецоперации.
«На приобретение дополнительного имущества и снаряжения, туристического инвентаря, связи, оптических приборов, дронов, автомобилей и многое другое направлено больше миллиарда рублей из бюджета», — сообщил глава региона.
Ранее Александр Моор рассказал, какие меры поддержки оказываются тюменским семьям. Он отметил, что программа поддержки не должна сворачиваться даже в трудной экономической ситуации.