Увеличения расходов на содержание губернатора Моора требует закон

Напомним, на нужды губернатора Моора в 2024 году из региональной казны планируют потратить 26 миллионов 457 тысяч рублей. Такие же суммы предусмотрены на содержание главы Тюменской области на 2025 и 2026 годы. Для сравнения, в 2023 году из бюджета области на содержание губернатора было выделено порядка 22 миллионов рублей.