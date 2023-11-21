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Updated Сегодня, 04:26

Увеличения расходов на содержание губернатора Моора требует закон

Увеличения расходов на содержание губернатора Моора требует закон

21 ноября 2023, 04:13
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
Увеличение из областного бюджета суммы денежных средств на содержание губернатора Александра Моора связано с требованиями действующего законодательства. Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
Сюжет
Бюджет
«Увеличение плановых расходов на функционирование высшего должностного лица Тюменской области связано с приведением в соответствие с действующим законодательством», — пояснили Ура. Ру в инфоцентре.

Напомним, на нужды губернатора Моора в 2024 году из региональной казны планируют потратить 26 миллионов 457 тысяч рублей. Такие же суммы предусмотрены на содержание главы Тюменской области на 2025 и 2026 годы. Для сравнения, в 2023 году из бюджета области на содержание губернатора было выделено порядка 22 миллионов рублей.

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