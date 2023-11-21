В зоне СВО погиб 43-летний доброволец из Тюменской области

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
В зоне спецоперации погиб уроженец села Велижаны Тюменской области Александр Вятчин. Об этом сообщается в группе «Село Иска/Велижаны»
Известно, что бойцу было 43 года. Он отбывал срок в колонии. Там ему предложили подписать контракт на военную службу.
Александр Вятчин погиб в селе Старомайорском в ДНР 15 сентября. В родном селе военного похоронили со всеми воинскими почестями.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб мобилизованный тюменец. О том, что Сергея Галкина не стало 7 ноября, сообщили его родные.