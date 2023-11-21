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В зоне СВО погиб 43-летний доброволец из Тюменской области

В зоне СВО погиб 43-летний доброволец из Тюменской области

21 ноября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Александр Вятчин подписал контракт на военную службу, когда отбывал наказание в колонии. Мужчины не стало 15 сентября.

В зоне спецоперации погиб уроженец села Велижаны Тюменской области Александр Вятчин. Об этом сообщается в группе «Село Иска/Велижаны»

Известно, что бойцу было 43 года. Он отбывал срок в колонии. Там ему предложили подписать контракт на военную службу.

Фото: Село Иска/Велижаны / ВКонтакте

Александр Вятчин погиб в селе Старомайорском в ДНР 15 сентября. В родном селе военного похоронили со всеми воинскими почестями.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб мобилизованный тюменец. О том, что Сергея Галкина не стало 7 ноября, сообщили его родные.

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#Тюменская область#Тюменцы#Погибшие#Военные#Военнослужащие#СВО#Участники СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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