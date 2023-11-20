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Published Сегодня, 09:13

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Updated Сегодня, 09:15

В зоне СВО погиб мобилизованный боец из Тобольска

«Вы можете гордиться своим мужем»: в зоне СВО погиб мобилизованный тюменец

20 ноября 2023, 09:13
Фото: 1MI

В зоне СВО погиб мобилизованный боец из Тобольска

Житель Тобольска Сергей Галкин погиб на спецоперации. О том, что мужчины не стало 7 ноября, сообщили его родные в социальных сетях.

В октябре 2022 год мужчина отправился в зону СВО по мобилизации. Сослуживцы запомнили его как надежного товарища и пример для подражания.

«К командирам, старшим товарищам и сослуживцам проявляет уважение, такт, не теряет личного достоинства и пользуется авторитетом в солдатском коллективе. Всегда готов оказывать помощь сослуживцам. Сергей продолжает славные традиции своих предков, поддерживает и повышает боевую готовность своего подразделения. Вы можете гордиться своим мужем», — сообщается в благодарственном письме, которое ранее получила жена Сергея.
Фото: Типичный Тобольск / ВКонтакте

Во время службы Сергей Галкин был награжден медалью Управления Народной милиции ДНР «За воинскую доблесть» второй степени. В Тобольске у него остались жена и дочь. О дате и месте прощания пока не сообщается.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб 56-летний доброволец из Тюменской области. Хайрлы Киянбеков отправился служить в Афганистан сразу после школы и связал свою жизнь с армией.

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