«Вы можете гордиться своим мужем»: в зоне СВО погиб мобилизованный тюменец

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
В октябре 2022 год мужчина отправился в зону СВО по мобилизации. Сослуживцы запомнили его как надежного товарища и пример для подражания.
«К командирам, старшим товарищам и сослуживцам проявляет уважение, такт, не теряет личного достоинства и пользуется авторитетом в солдатском коллективе. Всегда готов оказывать помощь сослуживцам. Сергей продолжает славные традиции своих предков, поддерживает и повышает боевую готовность своего подразделения. Вы можете гордиться своим мужем», — сообщается в благодарственном письме, которое ранее получила жена Сергея.
Во время службы Сергей Галкин был награжден медалью Управления Народной милиции ДНР «За воинскую доблесть» второй степени. В Тобольске у него остались жена и дочь. О дате и месте прощания пока не сообщается.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в зоне СВО погиб 56-летний доброволец из Тюменской области. Хайрлы Киянбеков отправился служить в Афганистан сразу после школы и связал свою жизнь с армией.