В Тюмени благоустройство долгожданного парка в районе Комарово начнется в 2024 году

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:44
Губернатор пояснил, что работы по преображению общественных территорий, в том числе парков и скверов, ведутся без остановок во всем регионе.
«Пустыри между новыми жилыми массивами один за другим превращаются в настоящие зеленые оазисы, дополненные детскими и спортивными площадками. Рассчитываю, что в следующем году начнем благоустраивать большой лесопарк в Тюмени, районе Комарово», — пояснил Моор.
Напомним, новый парк с зонами для отдыха и спорта появится в лесном массиве рядом с Комарово. Осенью этого года был подготовлен проект развития общественной территории. За разработку документации подрядчику заплатили 4,7 млн рублей. На основные работы по благоустройству парка у тюменских властей средств не хватило, так как они не были заложены в бюджет.