nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:40

Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

В Тюмени благоустройство долгожданного парка в Комарово начнется в 2024 году

В Тюмени благоустройство долгожданного парка в районе Комарово начнется в 2024 году

22 ноября 2023, 09:40
Фото: 1MI

В Тюмени благоустройство долгожданного парка в Комарово начнется в 2024 году

Работы по благоустройству парка в Комарово начнутся в следующем году. Об этом заявил глава региона Александр Моор в своем послании о положении дел в Тюменской области.

Губернатор пояснил, что работы по преображению общественных территорий, в том числе парков и скверов, ведутся без остановок во всем регионе.

«Пустыри между новыми жилыми массивами один за другим превращаются в настоящие зеленые оазисы, дополненные детскими и спортивными площадками. Рассчитываю, что в следующем году начнем благоустраивать большой лесопарк в Тюмени, районе Комарово», — пояснил Моор.

Напомним, новый парк с зонами для отдыха и спорта появится в лесном массиве рядом с Комарово. Осенью этого года был подготовлен проект развития общественной территории. За разработку документации подрядчику заплатили 4,7 млн рублей. На основные работы по благоустройству парка у тюменских властей средств не хватило, так как они не были заложены в бюджет.

Читайте также:
«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков«Они сами набросились»: обвиняемые в избиениях тюменские сотрудники ДПС отрицают винуНазваны место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86
#Общество#Ирина Швецова#Парк#Комарово
Подпишитесь
«Казахстан и битва за ресурсы»: почему умирает Тура и другие реки России
Сегодня, 07:09
Грандиозные планы: где в Тюмени в 2024 году построят новые дороги
Сегодня, 03:17
«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков
Сегодня, 09:18
«Опасность суицидов»: в Тюменской области растет число психически больных
Сегодня, 08:52
В тюменских аптеках лекарства теперь продают по новым правилам
Сегодня, 05:26
Названы место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86
Сегодня, 08:57