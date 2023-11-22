В Тюмени благоустройство долгожданного парка в районе Комарово начнется в 2024 году

Напомним, новый парк с зонами для отдыха и спорта появится в лесном массиве рядом с Комарово. Осенью этого года был подготовлен проект развития общественной территории. За разработку документации подрядчику заплатили 4,7 млн рублей. На основные работы по благоустройству парка у тюменских властей средств не хватило, так как они не были заложены в бюджет.