Названы место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Автоблогер вел канал на YouTube, где рассказывал о жизни дальнобойщиков и автомобилях. Предварительно известно, что причиной смерти стала остановка сердца. Николай Николаев из-за своей работы пил много энергетиков и почти не спал.
«Прощание с Николаем будет происходить 24 Ноября в городе Тюмень. Точное время и место напишем позже», — сообщается в официальной группе блогера ВКонтакте.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени скончался рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев. Тюменцам он в основном известен как участник панк-рок группы «Центральный гастроном».