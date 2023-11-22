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Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Стало известно, где и когда пройдут похороны тюменского автоблогера Каляна86

Названы место и дата похорон тюменского автоблогера Каляна86

22 ноября 2023, 08:57
Фото: 1MI

Стало известно, где и когда пройдут похороны тюменского автоблогера Каляна86

Накануне стало известно о смерти тюменского автоблогера Николая Николаева, известного в социальных сетях под ником Калян86. Мужчине было 37 лет.
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Автоблогер вел канал на YouTube, где рассказывал о жизни дальнобойщиков и автомобилях. Предварительно известно, что причиной смерти стала остановка сердца. Николай Николаев из-за своей работы пил много энергетиков и почти не спал.

Фото: Калян86 / Телеграм
«Прощание с Николаем будет происходить 24 Ноября в городе Тюмень. Точное время и место напишем позже», — сообщается в официальной группе блогера ВКонтакте.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени скончался рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев. Тюменцам он в основном известен как участник панк-рок группы «Центральный гастроном».

В Тюмени скончался президент Фонда имени Муравленко Сергей Великопольский
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