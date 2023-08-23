Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:04
Updated Сегодня, 09:04
«Москва — это Европа, я бы сказал, даже слишком европейский город. Мне больше нравятся такие города как ваш — Тюмень, здесь какая-то особая атмосфера», — говорил артист.
Тюмень Тото Кутуньо посетил 17 лет назад. Как писало издание ItalyNews.RU, была опасность, что он и вовсе не прилетит, так как в день намеченного концерта аэропорт Рощино из-за тумана не принимал самолеты, и артисту пришлось всю ночь провести в московском аэропорту в ожидании вылета.
В Тюмени он был поражен гостеприимству. На улицах итальянский музыкант обнаружил массу своих афиш, а одну из них возле Тюменской филармонии даже сфотографировал на память в свой телефон. Зрителей итальянец очаровал с первых секунд не только бархатным голосом и мелодичными песнями: на концерте он много шутил, делал тюменкам комплименты, заставлял зал подпевать себе.
Итальянский музыкант ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Последние несколько недель он провел в госпитале Сан-Раффаэле в Милане под присмотром врачей. Тото Кутуньо стал автором десятков хитов, которые будут петь еще несколько поколений: Solo noi, Innamorati, Serenata, Lasciate mi cantare, L'italano Vero и другие. Благодаря ему на эстраде ярче засияли звезды Адриано Челентано, Мирей Матье и Джо Дассен.