Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву

В Тюмени он был поражен гостеприимству. На улицах итальянский музыкант обнаружил массу своих афиш, а одну из них возле Тюменской филармонии даже сфотографировал на память в свой телефон. Зрителей итальянец очаровал с первых секунд не только бархатным голосом и мелодичными песнями: на концерте он много шутил, делал тюменкам комплименты, заставлял зал подпевать себе.