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В Тюмени на концерте итальянского музыканта был аншлаг

Умер легендарный итальянский певец, любивший Тюмень больше, чем Москву

23 августа 2023, 09:02
Фото: 1MI
В Тюмени на концерте итальянского музыканта был аншлаг
Итальянский певец Тото Кутуньо, скончавшийся 22 августа на 81-м году жизни, несколько лет назад признался, что ему Тюмень больше по душе, чем Москва. Об этом он заявил в интервью после концерта в сибирском регионе в 2006 году.
«Москва — это Европа, я бы сказал, даже слишком европейский город. Мне больше нравятся такие города как ваш — Тюмень, здесь какая-то особая атмосфера», — говорил артист.
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Тюмень Тото Кутуньо посетил 17 лет назад. Как писало издание ItalyNews.RU, была опасность, что он и вовсе не прилетит, так как в день намеченного концерта аэропорт Рощино из-за тумана не принимал самолеты, и артисту пришлось всю ночь провести в московском аэропорту в ожидании вылета.

В Тюмени он был поражен гостеприимству. На улицах итальянский музыкант обнаружил массу своих афиш, а одну из них возле Тюменской филармонии даже сфотографировал на память в свой телефон. Зрителей итальянец очаровал с первых секунд не только бархатным голосом и мелодичными песнями: на концерте он много шутил, делал тюменкам комплименты, заставлял зал подпевать себе.

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Итальянский музыкант ушел из жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. Последние несколько недель он провел в госпитале Сан-Раффаэле в Милане под присмотром врачей. Тото Кутуньо стал автором десятков хитов, которые будут петь еще несколько поколений: Solo noi, Innamorati, Serenata, Lasciate mi cantare, L'italano Vero и другие. Благодаря ему на эстраде ярче засияли звезды Адриано Челентано, Мирей Матье и Джо Дассен.

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