Мечтал о квартире и сел на диету: скончался тюменец, который весил около 300 кг

60-летний тюменец жил в селе Армизонское в частном доме, мечтал о благоустроенной квартире с душем и туалетом, а также похудеть хотя бы на 50 килограммов — для того, чтобы вернуть себе хотя бы минимальную активность. Об этом он рассказал журналистам 72.RU в своем последнем интервью, которое было записано за сутки до его смерти.