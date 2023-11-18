Мечтал о квартире и сел на диету: скончался тюменец, который весил около 300 кг

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:48
Updated Сегодня, 07:48
60-летний тюменец жил в селе Армизонское в частном доме, мечтал о благоустроенной квартире с душем и туалетом, а также похудеть хотя бы на 50 килограммов — для того, чтобы вернуть себе хотя бы минимальную активность. Об этом он рассказал журналистам 72.RU в своем последнем интервью, которое было записано за сутки до его смерти.
Леонид Андреев не был в детстве и юношестве полным — стремительный набор веса начался после его возвращения из армии. За три месяца его вес вырос с 69 до 107 килограммов и продолжал расти в течение последующих лет.
Врачи сказали Леониду, что вес растет из-за нарушения обмена веществ. Однако, какого-либо лечения назначено не было. В 55 лет из-за большого веса и сопутствующих заболеваний ему пришлось уволиться с работы. С этого момента началась его затворническая жизнь.
Как оказалось, сам мужчина не раз пытался получить помощь врачей. С верхним давлением под 300 он вызывал скорую, но фельдшеры лишь давали несколько таблеток и ставили уколы. А от обследования отказывались — слишком большой вес.
При этом, по какой-то причине тюменцу отказывали в получении группы инвалидности. Первую группу инвалидности он смог получить только летом этого года, после того, как его история получила широкую огласку в СМИ. Тогда же к нему домой приезжали уполномоченный по правам человека в Тюменской области Олег Датских, представители администрации Армизонского района и глава муниципалитета, представители прокуратуры.
«Я думал, они что-то ошиблись номерами. Оказывается, нет, ко мне. Как можно так жить, да как так — пообещали сильно много: мы тебе отопление сделаем, газ проведем, воду подведем, будешь жить нормально», — рассказал в последнем интервью журналистам Леонид.
Правда, из всего обещанного он получил только деньги на дрова, новый диван по размеру и матрас от пролежней. Также назначили соцработников, в обязанности которых входила помощь Леониду. Но посещали они его нечасто. В основном помогали по хозяйству соседи.
В последние дни своей жизни мужчина мечтал о благоустроенном жилье. Также стремился хотя бы немного похудеть — меньше ел, не налегал на мучные изделия. По его словам, за день он съедал чашку легкого супа на обед, чай и кусочек масла на завтрак и ужин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в августе 2020 года скончалась самая тяжелая жительница Тюменской области Любовь Нурдинова. Женщина похудела с 350 килограммов до 130 благодаря бариатрической операции. После удачного лечения тюменка находилась в хорошем эмоциональном состоянии, однако позже у нее началась тяжелая депрессия.