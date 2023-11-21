«Ушел в последний дальний рейс»: скончался известный тюменский автоблогер

Posted Сегодня, 02:45
Published Сегодня, 02:45
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Updated Сегодня, 02:47
В возрасте 37-лет скончался тюменский автоблогер Николай Николаев, более известный как «Калян86». Об этом сообщается в его официальной группе ВКонтакте.
С 2015 года мужчина вел канал на YouTube, где публиковал обзоры на автомобили, в основном — большегрузы, а также рассказывал о жизни дальнобойщиков.
Тюменец объехал почти всю Россию: на его счету рейсы в Москву, Екатеринбург, Челябинск, Омск, Самару и другие города страны.
За эти годы Николай Николаев успел опубликовать более полутора тысяч видео, а его канал набрал почти 700 тысяч подписчиков.
«Калян86 ушел в последний дальний рейс. Пусть земля будет пухом.
Мы тебя никогда не забудем», — выражают соболезнования подписчики блогера.
Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца. По словам подписчиков, мужчина из-за своей работы почти не спал по ночам и пил много энергетиков.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени скончался известный рок-музыкант и поэт Валерий Кочнев. Мужчине было 59 лет. В основном, горожане его знали как участника панк-рок группы «Центральный гастроном».