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Published Сегодня, 17:01

Modified Сегодня, 17:03

Updated Сегодня, 17:03

Можно ли подать в суд на продавца за «скрутку» пробега

Можно ли подать в суд на продавца за «скрутку» пробега

20 ноября 2023, 17:01
Фото: Midjourney
Автовладельцам рассказали о планах властей по борьбе со «скрутками» пробега — ситуациями, когда перед продажей у автомобилей меняют показатели пробега.

Как сообщает NEWS.ru, эксперты отметили, что вернуть купленный со скрученным пробегом автомобиль и получить компенсацию крайне сложно. Судебные прецеденты в данной сфере являются крайне редкими. Однако, юристы подчеркивают, что скручивание показаний пробега автомобиля является преступлением, связанным с мошенничеством и злоупотреблением доверием, а также наносит покупателю финансовый ущерб.

Юрист Александр Хаминский объясняет, что в Уголовном кодексе предусмотрена статья 159 «Мошенничество», согласно которой лицам, существенно наносящим ущерб покупателям, грозит до 5 лет тюремного заключения. В случае вреда, превышающего 250 000 рублей, срок возрастает до 6 лет. Максимальное наказание, достигающее 10 лет, предусмотрено в случае ущерба, превышающего 1 миллион рублей.

Чтобы максимально защитить себя и обеспечить возможность требования компенсации через суд, юристы рекомендуют тщательно составлять договор купли-продажи.

По словам Хаминского, договор купли-продажи должен обязательно содержать информацию о пробеге автомобиля. Будет также полезным сохранить текст объявления и ссылку на интернет-страницу. Таким образом, любая попытка мошенничества будет иметь плохой конец для обманщика.

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