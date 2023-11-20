Можно ли подать в суд на продавца за «скрутку» пробега

Как сообщает NEWS.ru, эксперты отметили, что вернуть купленный со скрученным пробегом автомобиль и получить компенсацию крайне сложно. Судебные прецеденты в данной сфере являются крайне редкими. Однако, юристы подчеркивают, что скручивание показаний пробега автомобиля является преступлением, связанным с мошенничеством и злоупотреблением доверием, а также наносит покупателю финансовый ущерб.