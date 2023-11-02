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Posted 2 ноября, 11:01

Published 2 ноября, 11:01

Modified Сегодня, 17:59

Updated Сегодня, 17:59

Тюменские школьники начинают осваивать новый для них вид спорта

Тюменские школьники начинают осваивать новый для них вид спорта

2 ноября 2023, 11:01
Фото: 1MI
В тюменских школах начнут осваивать флорбол. Первыми с новым для них видом спорта познакомились ученики из школы №56. Накануне здесь состоялось открытие регионального межведомственного проекта «Флорбол в школу», который входит в проект «Спорт в общеобразовательную школу».
Фото: Департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Об этом сегодня, 2 ноября, рассказали в департаменте экономики Тюменской области, отметив, что флорбол стал двадцатым видом спорта, с которым смогут познакомиться школьники региональной столицы.
Флорбол одна из разновидностей хоккея, но только не на льду, а на паркете, вместо коньков — кроссовки, и мяч заменяет шайбу.
Первое занятие по флорболу провела учитель физической культуры Валентина Радченко. Ребята ученики 3-го класса, выполнили комплексы упражнений с использованием специального инвентаря, узнали правила игры и попробовали погонять мяч клюшкой.
Также сертификаты на получение инвентаря для занятий флорболом от партнеров проекта получили представители 8 школ города Тюмени и 7 школ муниципальных образований Тюменской области.
Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.

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