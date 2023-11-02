Тюменские школьники начинают осваивать новый для них вид спорта

Об этом сегодня, 2 ноября, рассказали в департаменте экономики Тюменской области, отметив, что флорбол стал двадцатым видом спорта, с которым смогут познакомиться школьники региональной столицы.

Флорбол одна из разновидностей хоккея, но только не на льду, а на паркете, вместо коньков — кроссовки, и мяч заменяет шайбу.

Первое занятие по флорболу провела учитель физической культуры Валентина Радченко. Ребята ученики 3-го класса, выполнили комплексы упражнений с использованием специального инвентаря, узнали правила игры и попробовали погонять мяч клюшкой.

Также сертификаты на получение инвентаря для занятий флорболом от партнеров проекта получили представители 8 школ города Тюмени и 7 школ муниципальных образований Тюменской области.

Отметим, в Тюменской области большое внимание уделяется развитию спортивной инфраструктуры. В регионе есть достойные площадки, на которых проводятся российские и международные состязания. Во всех населенных пунктах есть центры и уличные площадки для занятий спортом и физкультурой.