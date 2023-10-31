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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 07:32

К Новому году в центре Тюмени появится большой каток

К Новому году в центре Тюмени появится большой каток

31 октября 2023, 07:30
Фото: Юлия Акмурзина / 1MI
Каток планируется залить на Цветном бульваре к середине декабря. Помимо него, там появятся пункт проката и буфет.

Этой зимой в Тюмени на Цветном бульваре появится новое общественное пространство — каток площадью 4 тысячи квадратных метров.

К этому решению в городской администрации пришли во время обсуждения концепции праздничного оформления тюменских улиц к Новому году. На совещании также присутствовали представители бизнес-сообщества.

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Уточняется, что эта идея обсуждалась еще в прошлом году. Кроме катка, на Цветном бульваре также появятся буфет и пункт проката.

Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцам предлагают отметить Новый год за 10 миллионов рублей. Состоятельные горожане могут приобрести новогодние путевки уже сейчас.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Благоустройство#Праздники#Новый год#Каток#Коньки#Любовь Селезнева
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