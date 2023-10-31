К Новому году в центре Тюмени появится большой каток

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Этой зимой в Тюмени на Цветном бульваре появится новое общественное пространство — каток площадью 4 тысячи квадратных метров.
К этому решению в городской администрации пришли во время обсуждения концепции праздничного оформления тюменских улиц к Новому году. На совещании также присутствовали представители бизнес-сообщества.
Уточняется, что эта идея обсуждалась еще в прошлом году. Кроме катка, на Цветном бульваре также появятся буфет и пункт проката.
Ранее «Наш Город» сообщал, что тюменцам предлагают отметить Новый год за 10 миллионов рублей. Состоятельные горожане могут приобрести новогодние путевки уже сейчас.