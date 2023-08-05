В Тюмени отремонтируют Дворец спорта на Розы Люксембург

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:04
В Тюмени положительное заключение получила проектная документация по капительному ремонту Дворца спорта, расположенному на улице Розы Люксембург. Соответствующая информация опубликована на портале государственных заключений по проектам строительства.
Дворец спорта был закрыт в декабре 2022 года. При проведении регулярного обследования специалисты выявили дефекты конструктивных элементов здания. Эксперты заверили, что данные дефекты не влекут разрушение здания.
Группа болельщиков ХК «Рубин» в январе этого года пожаловалась, что, как минимум на три года, Тюмень осталась без Дворца спорта. В настоящее время все игры проходят в СК «Партиком».
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». Спортивный объект возведут с применением механизмов государственного-частного партнерства. Правда, пока точные сроки строительства неизвестны.
По информации департамента спорта Тюменской области, перечнем объектов на 2023–2025 годы, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, строительство ледовой арены на 5500-6000 мест в Тюмени не предусмотрено.