nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:01

Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:04

Updated Сегодня, 06:04

Изображение материала

В Тюмени отремонтируют Дворец спорта на Розы Люксембург

5 августа 2023, 06:01
Фото: 2 ГИС

В Тюмени капитально отремонтируют Дворец спорта на Розы Люксембург

Он закрыт с декабря 2022 года.
Сюжет
Тюмень

В Тюмени положительное заключение получила проектная документация по капительному ремонту Дворца спорта, расположенному на улице Розы Люксембург. Соответствующая информация опубликована на портале государственных заключений по проектам строительства.

Дворец спорта был закрыт в декабре 2022 года. При проведении регулярного обследования специалисты выявили дефекты конструктивных элементов здания. Эксперты заверили, что данные дефекты не влекут разрушение здания.

Группа болельщиков ХК «Рубин» в январе этого года пожаловалась, что, как минимум на три года, Тюмень осталась без Дворца спорта. В настоящее время все игры проходят в СК «Партиком».

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти планируют построить новую ледовую арену для хоккейного клуба «Рубин». Спортивный объект возведут с применением механизмов государственного-частного партнерства. Правда, пока точные сроки строительства неизвестны.

В Тюмени появится крытый ледовый каток площадью 4 тысячи квадратных метров
Узнать подробнее

По информации департамента спорта Тюменской области, перечнем объектов на 2023–2025 годы, строительство и реконструкцию которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств областного бюджета, строительство ледовой арены на 5500-6000 мест в Тюмени не предусмотрено.

Читайте также:
В Тюмени сфотографировали огромное облако, похожее на ядерный гриб. Это опасно?Жителей Тюмени приглашают на работу мечты в Крым. Платить обещают 99 тысяч рублейТюмень окутал густой туман: невероятно красивые фото
#Тюмень#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Реконструкция#Капитальный ремонт#Дворец спорта#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
«Не стесняйся — вот тебе кляп»: как в Тюмени проходят горячие секс-вечеринки
Вчера, 06:30
Куда поехать на выходные из Тюмени: десять удивительных и незабываемых мест у соседей
Сегодня, 03:08
«Придется разориться»: сколько стоит собрать ребенка в школу в 2023 году
Вчера, 10:50
Пенсионный возраст в России хотят снова повысить: чем обернется для тюменцев?
Вчера, 08:06
Он заряжал нас энергией: в зоне СВО погиб страйкболист из Тюмени
Вчера, 01:00
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные
Вчера, 11:03