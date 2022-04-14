В Тюмени появится крытый ледовый каток площадью 4 тысячи квадратных метров

В заявке значится, что здание в один этаж должно иметь площадь более 4 тысяч квадратных метров и что возведут его около детско-юношеской спортивной школы.
Также на территории должны быть созданы спорт-площадка 30 на 18 метров, предусматривающая игры в волейбол и баскетбол, окруженная трибунами, площадка для игры в мини-футбол, воркаут-зона, пространство для скалолазания, а еще планируется, что там пролягут пешеходные и беговые дорожки.
Прием заявок до 29 апреля. Кто окажется этим подрядчиком, станет известно уже 6 мая.
Ранее «Наш город» писал о поиске подрядчика, который бы взялся за реконструкцию Центра восстановительной медицины за 1,4 млрд рублей. Там должны быть построены водолечебница и корпус в 4 этажа для гостей учреждения, а работы должны занять два с половиной года.