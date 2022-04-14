В Тюмени появится крытый ледовый каток площадью 4 тысячи квадратных метров

Также на территории должны быть созданы спорт-площадка 30 на 18 метров, предусматривающая игры в волейбол и баскетбол, окруженная трибунами, площадка для игры в мини-футбол, воркаут-зона, пространство для скалолазания, а еще планируется, что там пролягут пешеходные и беговые дорожки.