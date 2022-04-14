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В Тюмени появится крытый ледовый каток площадью 4 тысячи квадратных метров

14 апреля 07:00
Фото: 1Mi
Исходя из информации в заявке на сайте Госзакупок, Управлению капстроительства Тюменской области требуется подрядчик, который разработал бы проектную документацию на строительство крытого ледового катка в микрорайоне Мыс, на улице Судоремонтной в Тюмени. Цена контракта равна 6 млн рублей.
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Тюмень

В заявке значится, что здание в один этаж должно иметь площадь более 4 тысяч квадратных метров и что возведут его около детско-юношеской спортивной школы.

Также на территории должны быть созданы спорт-площадка 30 на 18 метров, предусматривающая игры в волейбол и баскетбол, окруженная трибунами, площадка для игры в мини-футбол, воркаут-зона, пространство для скалолазания, а еще планируется, что там пролягут пешеходные и беговые дорожки.

Прием заявок до 29 апреля. Кто окажется этим подрядчиком, станет известно уже 6 мая.

Ранее «Наш город» писал о поиске подрядчика, который бы взялся за реконструкцию Центра восстановительной медицины за 1,4 млрд рублей. Там должны быть построены водолечебница и корпус в 4 этажа для гостей учреждения, а работы должны занять два с половиной года.

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