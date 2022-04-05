nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменский Центр восстановительной медицины реконструируют за 1 млрд рублей

5 апреля 10:21
Фото: 1Mi
Центр восстановительной медицины будет реконструирован за 1,4 млрд рублей. По данным сайта госзакупки, объект находится в 80 км от областной столицы. На территории учреждения несколько одноэтажных зданий (есть грязелечебница).

Деньги будут направлены на строительство водолечебницы и четырёхэтажный корпус для посетителей. Все работы должны быть выполнены примерно за 30 месяцев.

Стоит отметить, что в Тюменской области есть ещё два подобных объекта. Эксперты отмечают, что спрос на восстановительные процедуры в РФ постепенно увеличивается.

Летом прошлого года «Наш город» сообщал, что водоёмы на 19-м километре Червишевского тракта возле «Центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» и ОЦ «Серебряный бор» пригодны для купания. Их рекомендовал Роспотребнадзор.

Материалы по теме
Тюменский центр профилактики и спортивной медицины успешно дебютировал на всероссийском конкурсе
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25