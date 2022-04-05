Тюменский Центр восстановительной медицины реконструируют за 1 млрд рублей

Центр восстановительной медицины будет реконструирован за 1,4 млрд рублей. По данным сайта госзакупки, объект находится в 80 км от областной столицы. На территории учреждения несколько одноэтажных зданий (есть грязелечебница).

Деньги будут направлены на строительство водолечебницы и четырёхэтажный корпус для посетителей. Все работы должны быть выполнены примерно за 30 месяцев. Стоит отметить, что в Тюменской области есть ещё два подобных объекта. Эксперты отмечают, что спрос на восстановительные процедуры в РФ постепенно увеличивается. Летом прошлого года «Наш город» сообщал, что водоёмы на 19-м километре Червишевского тракта возле «Центра восстановительной медицины и реабилитации «Сибирь» и ОЦ «Серебряный бор» пригодны для купания. Их рекомендовал Роспотребнадзор. Материалы по теме Тюменский центр профилактики и спортивной медицины успешно дебютировал на всероссийском конкурсе