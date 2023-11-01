Тюменские власти вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
Власти Тюменской области решили увеличить размер единовременной выплаты военным. В постановлении сообщается, что срочникам и мобилизованным, заключившим контракт с Министерством обороны, будут выплачивать по 200 тысяч рублей.
«Установить единовременную выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также мобилизованным гражданам, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года, контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Сумма выплаты — 200 000 рублей», — указано в документе.
Сейчас проект постановления находится на экспертизе.
Ранее «Наш Город» сообщал, что для военного из Тюмени собрали деньги на протез ноги. Александр Галкин получил ранение в бою под Бахмутом.