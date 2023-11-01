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Published Сегодня, 07:20

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Updated Сегодня, 07:22

Тюменские власти вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим

Тюменские власти вдвое увеличат единовременную выплату военнослужащим

1 ноября 2023, 07:20
Фото: Артем Черненко / 1MI
Проект постановления находится на экспертизе. Согласно документу, выплата будет составлять 200 тысяч рублей.

Власти Тюменской области решили увеличить размер единовременной выплаты военным. В постановлении сообщается, что срочникам и мобилизованным, заключившим контракт с Министерством обороны, будут выплачивать по 200 тысяч рублей.

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«Установить единовременную выплату военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также мобилизованным гражданам, заключившим в период прохождения военной службы, но не ранее 1 октября 2023 года, контракт о прохождении военной службы с Минобороны РФ. Сумма выплаты — 200 000 рублей», — указано в документе.

Сейчас проект постановления находится на экспертизе.

Ранее «Наш Город» сообщал, что для военного из Тюмени собрали деньги на протез ноги. Александр Галкин получил ранение в бою под Бахмутом.

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#Тюменская область#Тюменцы#Военные#Военнослужащие#Единовременные выплаты#Выплаты#Проекты#СВО#Бойцы СВО#Любовь Селезнева
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