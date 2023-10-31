«Сомневаюсь, что там в живых кто-то остался»: на СВО погиб 27-летний тоболяк

Posted Сегодня, 14:06
Published Сегодня, 14:06
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Боец погиб 8 октября в возрасте 27 лет. В Тюменской области у него остались жена и ребенок.
«Я не могу сказать точно, как он погиб, потому что с ребятами я до сих пор не созванивался после крайнего их боевого задания. Я, если честно, вообще сомневаюсь, что там в живых кто-то остался, потому что мне присылали видео, на котором всего пять человек вышло. Жалко, конечно. Ну, а что сделаешь? Кто, если не мы?», — рассказывает Станислав Жеуров, служивший с погибшим.
К слову сказать, сам сослуживец сейчас он находится в госпитале. После лечения боец отправится домой к семье.
Анатолия вспоминают как простого порядочного парня, который всегда был готов помочь, выручить — никогда не бросал товарищей в беде.
Бойца похоронили на Алемасовском кладбище в Тобольске.
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