«Сомневаюсь, что там в живых кто-то остался»: на СВО погиб 27-летний тоболяк

Ранее «Наш город» писал о самом юном военкоре страны. Влада Луговская из Херсона имеет далеко не детский опыт в свои 16 лет. Жестокая информационная война вынудила девушку ступить на путь журналиста. «У меня тогда настолько горели глаза, я так хотела рассказать и показать, самое главное, правду, которой не хватало», — делится юный военкор.