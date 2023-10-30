«Оставили раненого»: тюменка ищет пропавшего брата, уехавшего на СВО вместо тюрьмы

Posted Сегодня, 05:55
Published Сегодня, 05:55
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Updated Сегодня, 05:59
36-летний тюменец Станислав Газенко — участник специальной военной операции. 10 октября он пропал без вести. С того дня его близкие пытаются выяснить, что с ним произошло.
Сестра мужчины сообщила «72.ru», что последний раз с ним удавалось связаться 8 октября. Он сообщил, что его с сослуживцами отправляют в Авдеевском направлении. Родственница предполагает, что ее брат мог быть на первой линии.
Тюменец не выходил на связь на протяжении недели и семья начала звонить его сослуживцам. Они сообщили, что Станислав был ранен и, вероятно, остался на поле боя.
«Сейчас мы просто просим: достаньте нам хотя бы тела, чтобы мы спокойно могли похоронить их. Мы везде уже обращались, в Минобороны нас просто отпинывают. В воинской части он числится с 10 октября пропавшим без вести, а в Министерстве обороны — до сих пор служит и ни в каких списках его нет», — рассказывает сестра бойца.
Женщина обращалась в Красный крест, военную прокуратуру и к уполномоченному по правам человека. Никакой информации она от них не получила.
«Мы столкнулись с полным безразличием. Говорят, что нет возможности вести там эвакуацию, но как-то же вытащили оттуда двух командиров. А наши ребята, что не заслуживают этого? С 10 октября по 27 октября эвакуировали с района Первомайска только этих двух раненых командиров, а остальных…», — негодует женщина.
В прошлом году Станислав Газенко попал в аварию: разбился на мотоцикле. С ним ехал его друг, он погиб. Мужчине предстоял суд, но он подписал этим летом контракт и добровольно отправился на СВО.
Ранее «Наш Город» сообщал, что за службу в зоне специальной военной операции тюменский военкомат предлагает до 226 тысяч рублей. Для контрактной службы требуются снайперы, стрелки, саперы и разведчики.