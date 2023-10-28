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Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ

Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ

28 октября 2023, 07:39
Фото: 1MI
Выпускник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова Виталий Раменских погиб в зоне специальной военной операции. Лейтенант получил смертельное ранение 18 октября в районе Авдеевки.
Фото: ЧС Тюмень

Офицер с подчинёнными попали под обстрел. По рации Виталий сообщил о случившемся, сказал, что будет спасать бойцов. Часть ребят лейтенант вытащил, но когда вернулся за остальными, прилетела мина. Офицер получил серьезные ранения — до больницы живым довезти его не удалось.

Это была уже 3-я по счету командировка Виталия Раменского на Украину в зону специальной военной операции. Ранее он также спасал своих бойцов, был награжден Орденом Суворова и Орденом Мужества.

Сейчас вновь представлен к награде Орденом Мужества посмертно.

«Наш любимый, светлый, весёлый, добродушный мальчик вырос настоящим, с большой буквы мужчиной и офицером. Мы гордимся им», — сообщили родные и близкие погибшего бойца.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне, 27 октября, состоялись похороны 27-летнего офицера, выпускника ТВВИКУ Николая Майера, погибшего в зоне СВО в ходе выполнения боевого задания. О том, что Николай находился в зоне боевых действий его семья узнала только после его смерти — после окончания училища он уехал по распределению в Грозный. О том, что отправляется на СВО родным Николай не сказал.

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