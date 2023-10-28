Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне, 27 октября, состоялись похороны 27-летнего офицера, выпускника ТВВИКУ Николая Майера, погибшего в зоне СВО в ходе выполнения боевого задания. О том, что Николай находился в зоне боевых действий его семья узнала только после его смерти — после окончания училища он уехал по распределению в Грозный. О том, что отправляется на СВО родным Николай не сказал.