Спасал бойцов, когда прилетела мина: в зоне СВО погиб выпускник ТВВИКУ

Posted Сегодня, 07:39
Published Сегодня, 07:39
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Офицер с подчинёнными попали под обстрел. По рации Виталий сообщил о случившемся, сказал, что будет спасать бойцов. Часть ребят лейтенант вытащил, но когда вернулся за остальными, прилетела мина. Офицер получил серьезные ранения — до больницы живым довезти его не удалось.
Это была уже 3-я по счету командировка Виталия Раменского на Украину в зону специальной военной операции. Ранее он также спасал своих бойцов, был награжден Орденом Суворова и Орденом Мужества.
Сейчас вновь представлен к награде Орденом Мужества посмертно.
«Наш любимый, светлый, весёлый, добродушный мальчик вырос настоящим, с большой буквы мужчиной и офицером. Мы гордимся им», — сообщили родные и близкие погибшего бойца.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени накануне, 27 октября, состоялись похороны 27-летнего офицера, выпускника ТВВИКУ Николая Майера, погибшего в зоне СВО в ходе выполнения боевого задания. О том, что Николай находился в зоне боевых действий его семья узнала только после его смерти — после окончания училища он уехал по распределению в Грозный. О том, что отправляется на СВО родным Николай не сказал.