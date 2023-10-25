Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 октября

В Ишиме в среду, 25 октября, синоптики обещают в утренние и дневные часы дождь, второй половине дня вероятны осадки в виде снега. Температура воздуха утром и днем состоит +3…+4, к вечеру похолодает до -3…-4. В течение дня будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный до 5 м/с.