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Posted 25 октября, 01:02

Published 25 октября, 01:02

Modified 25 октября, 01:02

Updated 25 октября, 01:02

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 октября

Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 октября

25 октября 2023, 01:02
Фото: 1MI
Похолодание до -4…-6, мокрый снег, дождь, гололед, юго-западный ветер с переходом на северо-западный 7-12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду прогнозируют на юге Тюменской области синоптики в среду, 25 октября. В ночные часы ожидается понижение температуры воздуха до -4…-8.

В Тюмени 25 октября в течение дня ожидается небольшой снег, северный ветер с переходом на северо-западный до 4,1 м/с. Температура воздуха днем составит -1…-2, в темное время суток ожидается до -3…-4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 41 минута.

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В Тобольске 25 октября ожидаются осадки в виде снега, северный ветер с переходом на северо-западный до 3 м/с. Утром и днем термометры покажут -1…-2, в ночные и вечерние часы -4…-3.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:23, закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 35 минут.

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В Ялуторовске в среду, 25 октября, в течение дня синоптики обещают осадки в виде снега, северный ветер с переходом на северо-западный до 5 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…-2, в темное время столбики термометров покажут -3…-4.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:27, закат в 17:10, продолжительность дня 9 часов 44 минуты.

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В Заводоуковске 25 октября также как и в других городах юга Тюменской области ожидается снег. Скорость северного ветра составит 3-4 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…-1, к вечеру похолодает до -3….-5.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 17:09, продолжительность дня 9 часов 44 минуты.

В Ишиме в среду, 25 октября, синоптики обещают в утренние и дневные часы дождь, второй половине дня вероятны осадки в виде снега. Температура воздуха утром и днем состоит +3…+4, к вечеру похолодает до -3…-4. В течение дня будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный до 5 м/с.

УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:13, закат в 16:59, продолжительность дня 9 часов 46 минут.

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