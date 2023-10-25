Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 25 октября

Posted 25 октября, 01:02
Published 25 октября, 01:02
Modified 25 октября, 01:02
Updated 25 октября, 01:02
В Тюмени 25 октября в течение дня ожидается небольшой снег, северный ветер с переходом на северо-западный до 4,1 м/с. Температура воздуха днем составит -1…-2, в темное время суток ожидается до -3…-4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:31, закат в 17:12, продолжительность дня 9 часов 41 минута.
В Тобольске 25 октября ожидаются осадки в виде снега, северный ветер с переходом на северо-западный до 3 м/с. Утром и днем термометры покажут -1…-2, в ночные и вечерние часы -4…-3.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:23, закат в 16:58, продолжительность дня 9 часов 35 минут.
В Ялуторовске в среду, 25 октября, в течение дня синоптики обещают осадки в виде снега, северный ветер с переходом на северо-западный до 5 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит -1…-2, в темное время столбики термометров покажут -3…-4.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:27, закат в 17:10, продолжительность дня 9 часов 44 минуты.
В Заводоуковске 25 октября также как и в других городах юга Тюменской области ожидается снег. Скорость северного ветра составит 3-4 м/с. Утром и днем термометры покажут 0…-1, к вечеру похолодает до -3….-5.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:25, закат в 17:09, продолжительность дня 9 часов 44 минуты.
В Ишиме в среду, 25 октября, синоптики обещают в утренние и дневные часы дождь, второй половине дня вероятны осадки в виде снега. Температура воздуха утром и днем состоит +3…+4, к вечеру похолодает до -3…-4. В течение дня будет дуть северный ветер с переходом на северо-западный до 5 м/с.
УФ-индекс 1 балл, магнитное поле спокойное. Восход в 7:13, закат в 16:59, продолжительность дня 9 часов 46 минут.