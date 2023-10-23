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Тюменские власти озвучили планы на КРТ на 2024 году

Тюменские власти озвучили планы на КРТ на 2024 году

23 октября 2023, 06:15
Фото: 1MI
Власти Тюмени в следующем году не будут проводить реновацию в новых районах областной столицы. По данным администрации, формирование перспективного плана вовлечения территорий жилой застройки города под комплексное развитие на 2024 год не предусмотрено.

В мэрии подчеркнули, что реализация программы КРТ ведется в Тюмени в районах, где расположено ветхое и аварийное жилье. На сегодняшний день принято 17 решений о КРТ жилой застройки общей площадью более 268 гектаров со сроком реализации от пяти до десяти лет, пишет РБК Тюмень.

В рамках реновации будет снесено более тысячи жилых домов, как многоквартирных, так и частных. По планам, общий размер площадь жилищного строительства составит более 1,5 миллиона квадратных метров.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Реновация#КРТ
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