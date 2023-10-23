Тюменские власти озвучили планы на КРТ на 2024 году

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 06:17
Updated Сегодня, 06:17
В мэрии подчеркнули, что реализация программы КРТ ведется в Тюмени в районах, где расположено ветхое и аварийное жилье. На сегодняшний день принято 17 решений о КРТ жилой застройки общей площадью более 268 гектаров со сроком реализации от пяти до десяти лет, пишет РБК Тюмень.
В рамках реновации будет снесено более тысячи жилых домов, как многоквартирных, так и частных. По планам, общий размер площадь жилищного строительства составит более 1,5 миллиона квадратных метров.