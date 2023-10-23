Тюменские власти озвучили планы на КРТ на 2024 году

В мэрии подчеркнули, что реализация программы КРТ ведется в Тюмени в районах, где расположено ветхое и аварийное жилье. На сегодняшний день принято 17 решений о КРТ жилой застройки общей площадью более 268 гектаров со сроком реализации от пяти до десяти лет, пишет РБК Тюмень.