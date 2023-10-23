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Updated Сегодня, 05:17

Под Тюменью микроавтобус попал в смертельную аварию

Под Тюменью микроавтобус съехал в кювет. Есть погибший

23 октября 2023, 05:15
Фото: ГИБДД

Под Тюменью микроавтобус попал в смертельную аварию

Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло под Тюменью в воскресенье, 22 октября, вечером. На 12-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский 63-летний водитель Ford Transit не справился с управлением и съехал с проезжей части в кювет.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем автомобиля, он скончался до приезда медиков. В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень с управлением транспортного средства не справился водитель Renault Logan. В результате чего слетел с проезжей части в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли два человека.

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