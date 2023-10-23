Под Тюменью микроавтобус съехал в кювет. Есть погибший

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
По предварительным данным, мужчине стало плохо за рулем автомобиля, он скончался до приезда медиков. В настоящее время обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу днем на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень с управлением транспортного средства не справился водитель Renault Logan. В результате чего слетел с проезжей части в кювет и перевернулся. В результате аварии погибли два человека.