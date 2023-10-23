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Из-за нового закона в Тюмени могут подорожать дома

Из-за нового закона в Тюмени могут подорожать дома

23 октября 2023, 04:58
Фото: 1MI
В Тюменской области строительство индивидуальных жилых домов может подорожать на 15-20%. Рост стоимости будет обусловлен распространением эскроу-счетов на строительство загородной недвижимости. В настоящее время данный законопроект Минстроя обсуждают тюменские застройщики.

По словам директора по развитию компании «Ситистрой» Алексея Зальтова, эскроу-счета фиксируют деньги на недвижимость клиента, а застройщик получает их по факту сдачи дома.

«Минстрой пришел к такому решению из-за случаев, когда покупателей, вложившихся в строительство объекта, обманывали. С одной стороны, это эффективное решение, но с другой — появляется вопрос: откуда застройщику брать деньги на реализацию?» — отметил Зальтов.

По его словам, на сегодняшний день некоторые крупные банки уже используют эскроу-счета для загородных проектов. В связи с чем надбавка у застройщика при строительстве частного дома составляет в среднем 5-15%.

По мнению основателя компании-застройщика «Финская улочка» Юлиу Пантя, законопроект Минстроя обеспечивает безопасность клиента — если застройщик обанкротится, заказчик получит вложенные деньги. Однако у медали имеется и обратная сторона — удорожание жилья.

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Правда, эксперты отмечают, что избежать рост цен на строительство ИЖС возможно — если ввести механизм оплаты каждого отдельного выполненного этапа работы. В противном случае рост цен на строительство загородной недвижимости может достигнуть 15-20%, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени выросла стоимость аренды квартир. За последний месяц цены на съемные однокомнатные и двухкомнатные квартиры увеличились от 9% до 11%, за год — на 32% и 17% соответственно.

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