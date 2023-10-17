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Старый аптечный подвал в центре Тюмени превратили в амфитеатр

На месте бывших аптекарских складов в Тюмени открыли пространство для отдыха

17 октября 2023, 02:46
Фото: 1MI

Старый аптечный подвал в центре Тюмени превратили в амфитеатр

Новое пространство открыли на улице Республики. В день открытия тюменцы увидели сразу три экспозиции.
Сюжет
Отдых

В центре Тюмени появилось еще одно место для отдыха горожан. Оно расположилось на улице Республики на месте бывших аптекарских складов и сочетает в себе историческое наследие и современные идеи.

Изменился старый подвальный этаж, который ранее был засыпан землей: он стал амфитеатром, где теперь будут проходить разного рода мероприятия. Найденные артефакты архитекторы смогли вписать в новое пространство.

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Фото: Социальные сети главы города Руслана Кухарука
«Отражена в новой локации и история нашего земляка — Вильгельма Адамовича Краузе. В медицинских кругах именно его считают основателем и первым организатором аптечного дела в Тюменской области», — рассказал глава города Руслан Кухарук в своих социальных сетях.

В день открытия тюменцам представили срази три экспозиции — работы известных местных дизайнеров и студентов института культуры.

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#Общество#Культура#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Отдых#Благоустройство#Открытие#Места#Любовь Селезнева
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