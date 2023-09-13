nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:00

Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:00

Updated Сегодня, 17:00

Пляж на курорте

Осенью тюменцы готовы платить до 1,2 млн рублей за отдых на дорогих курортах

13 сентября 2023, 17:00
Фото: 1MI
Пляж на курорте
Тюменцы покупают очень дорогие туры на Мальдивы, в Дубай и Турцию. Некоторые клиенты готовы платить до 1,2 млн рублей за путёвку.

В осенний период самым дорогим для тюменцев курортом стали Мальдивы. За тур на 10 дней клиенты готовы платить 1,2 млн рублей за фешенебельном отель. Около 900 тысяч стоит самый дорогой отдых в ОАЭ (отель на пальме Джумейра). В Турции дорогие пятизвездочные отели могут обойтись в 800 тысяч (на двоих за две недели).

Между тем в летний период самыми дорогими направлениями были Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. На двоих взрослых неделя отдыха стоила от 600 тысяч рублей до 2-3 миллионов.

Ранее «Наш город» сообщал, что путевки в Турцию за последние два года подорожали на 30%. Отдых по программе «всё включено» в отеле на 5 звезд можно было приобрести за 85-150 тысяч рублей, то теперь эта услуга стоит 200-250 тысяч.

Читайте также:
В Тюмени резко выросли цены на двухкомнатные и трехкомнатные квартирыТюменцам готовы предложить iPhone 15 по «космической» цене
#Бизнес#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Курорты
Подпишитесь
«Аэропорт не подошел?»: почему борт «Уральских авиалиний» сел в поле, а не в Тюмени?
Вчера, 09:14
Врачей мало, вы держитесь: кто будет лечить тюменцев через 5-10 лет
Сегодня, 01:14
«Бизнес 90-х в деле»: почему в Тюмени не могут закрыть сутенеров и проституток
Сегодня, 01:00
«Река утекает в Казахстан?»: почему Тура исчезает на глазах у тюменцев
Вчера, 06:48
«Сезон самоубийств»: как тюменцам пережить осеннюю депрессию
Сегодня, 06:12
«Зефир спасёт мир»: жительница Тюмени рассказала о своём сладком увлечении
Сегодня, 01:10