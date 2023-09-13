Осенью тюменцы готовы платить до 1,2 млн рублей за отдых на дорогих курортах

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В осенний период самым дорогим для тюменцев курортом стали Мальдивы. За тур на 10 дней клиенты готовы платить 1,2 млн рублей за фешенебельном отель. Около 900 тысяч стоит самый дорогой отдых в ОАЭ (отель на пальме Джумейра). В Турции дорогие пятизвездочные отели могут обойтись в 800 тысяч (на двоих за две недели).
Между тем в летний период самыми дорогими направлениями были Мальдивы, Сейшелы, Маврикий. На двоих взрослых неделя отдыха стоила от 600 тысяч рублей до 2-3 миллионов.
Ранее «Наш город» сообщал, что путевки в Турцию за последние два года подорожали на 30%. Отдых по программе «всё включено» в отеле на 5 звезд можно было приобрести за 85-150 тысяч рублей, то теперь эта услуга стоит 200-250 тысяч.