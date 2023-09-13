Осенью тюменцы готовы платить до 1,2 млн рублей за отдых на дорогих курортах

Ранее «Наш город» сообщал, что путевки в Турцию за последние два года подорожали на 30%. Отдых по программе «всё включено» в отеле на 5 звезд можно было приобрести за 85-150 тысяч рублей, то теперь эта услуга стоит 200-250 тысяч.