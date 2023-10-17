«Криминальный регион?»: безопасно ли жить в Тюменской области?

Так до 2019 года показатели преступности в городе росли, но уже в 2020 году прокуратура отчиталась о снижении этого показателя на 7,1% В 2021 году в Тюменской области уровень преступности снизился на 2,4%, а в 2022 еще на 2,4%. Однако дьявол кроется в деталях, несмотря на общую положительную динамику, в 2022 году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%, число разбоев — на 4,4%. В 2023 уже сейчас также отмечают рост тяжких преступлений. Источник редакции в правоохранительных органах объяснил, почему статистика работает именно таким образом.