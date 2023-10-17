«Криминальный регион?»: безопасно ли жить в Тюменской области?

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 08:42
Updated Сегодня, 08:42
Прокуратура Тюменской области уже отчиталась о состоянии преступности в области за 9 месяцев текущего года. Результаты не порадовали — совершено более 18,7 тысяч преступлений, что по сравнению с прошлым годом больше на 1,3%. Вместе с тем наблюдается рост особо тяжких преступлений — на 0,7%, тяжких — на 3,4%, средней тяжести — на 1,1% и небольшой тяжести на — 0,7%. Также на 15,1% больше было выявлено преступлений, совершенных против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 20,0% составил рост инцидентов связанных с разбойным нападением. На фоне этих показателей, эффективность работы по раскрытию преступлений составила лишь 55%.
Однако, если смотреть на ситуацию с преступность в регионе масштабнее, то может показаться, что картина все же улучшается. Так, в 2017 году Тюменская область попала в топ-10 криминальных регионов страны, заняв седьмую строчку рейтинга. С этого же года началась мощная кадровая перестановка — в Тюменской области за 2 года сменили практически всех глав силовых ведомств. В конце 2019 года Владимира Владимирова, который на тот момент занимал пост главы региональной прокуратуры и был переведен на работу в транспортную прокуратуру Санкт-Петербурга, сменил Владислав Московских.
«Это было связано, как с конфликтами между ведомствами, так и с окончанием срока службы глав силовых структур. Вполне очевидно, что новых руководителей должны представить качеством работы, чтобы они вызывали у общественности доверия и стали мессиями, спасшими Тюменскую область. Так и произошло», — говорит политолог Максим Дерябин.
Так до 2019 года показатели преступности в городе росли, но уже в 2020 году прокуратура отчиталась о снижении этого показателя на 7,1% В 2021 году в Тюменской области уровень преступности снизился на 2,4%, а в 2022 еще на 2,4%. Однако дьявол кроется в деталях, несмотря на общую положительную динамику, в 2022 году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%, число разбоев — на 4,4%. В 2023 уже сейчас также отмечают рост тяжких преступлений. Источник редакции в правоохранительных органах объяснил, почему статистика работает именно таким образом.
«Общий показатель преступности нельзя считать образцовым, он не особо объективен. Дело в том, что это все очень легко регулируется. Смотрите, у нас есть, например, закладчик, который в городе сделал 20 кладов. Что могут сделать правоохранители: вменить ему 20 эпизодов преступления и себе в копилку положить 20 раскрытых преступлений или же объединить все эти эпизоды в одно преступление и тем самым снизить число преступлений по распространению наркотиков. Также это работает и с другими преступлениями. Все зависит от поставленной задачи», — говорит инсайдер.
Криминалисты десятилетиями пытались найти биологический признак, который мог бы заранее обозначить, что человек будет склонен к совершению преступлений, однако до сих пор сделать этого не удалось. Раса, количество тестостерона или состав крови не помогают выявить потенциальных преступников. Однако есть ряд социальных характеристик, которые часто присущи преступникам.
«Не секрет, что в России между классами огромный социальный разрыв. Причем я сейчас не сравниваю совсем бедных и миллиардеров. Достаточно взять человека со средним достатком и представителя класса на ярус выше. Между ними будет огромный разрыв. И когда человек из среднего класса, который старался и много работал ради того, чтобы занять это место, понимает, что он не может купить себе машину или квартиру без ипотеки или кредита на длительный срок, тогда как тот, кто на ступень выше, может, у него начинает играть чувство несправедливости. Он понимает, что честным трудом он не смог достичь того, чего хотел, а потому начинает рассматривать иные пути. Если говорить о более бедной прослойке, то невозможность получить даже высшее образование за неимением денег еще быстрее толкает их на путь преступности», — рассуждает психолог Петр Зосимов.
С этим суждением согласен и социолог Наталья Девлешова. Она отмечает, что для Тюменской области это суждение также актуально. У нас в регионе представителем среднего класса можно назвать человека, работающего за 60-70 тысяч рублей. Однако в классе повыше, зарплата уже будет колебаться от 150 тысяч рублей, что в 2 раза выше.
Однако рассматривается также влияние на преступность и экономических показателей. Многие ученые отмечают, что рост бедности напрямую связан с ростом преступности. Экономист Ирина Меняйлова считает, что сейчас рост преступности как раз может быть связан с ухудшением экономической обстановки.
«Сейчас у нас, так называемый, период застоя. Мы видим, что люди беднеют, что они откладывают деньги и готовятся к „черному дню“, который ожидается продолжительным. Такое волнение вполне может способствовать росту преступности», — говорит эксперт.
Многие психологи также выделяют и оценочную причину роста преступности. Так в 90-х считалось, что нарушение закона — это что-то рядовое и в обществе подобное особо не осуждалось. Позже, в начале «нулевых» произошла переоценка ценностей и ярое осуждение любого проявления преступного поведения. Сейчас же общество вновь ступило на путь оправдания преступности.
«Началось это с „шоплифтеров“, которые хвастались тем, сколько украли из магазина. Потом стали жалеть и понимать наркодилеров, после того, как эта проблема была романтизирована в обществе. А сейчас люди могут оправдать убийство, они говорят, мол, его довели, он не виноват и так далее. Такая поддержка общества существенно снижает внутренний порог дозволенного. А меньше осуждения — больше вероятность совершения преступления», — говорит клинический психолог Карина Мкртумян.
По мнению экспертов, единого решения, ответственность за которое можно возложить на одно ведомство, нет. Рост преступности имеет гибридный характер и связан с десятками факторов. Однако, по мнению специалистов, начать стоит с улучшения жизни населения региона, ведь этот фактор сейчас оказывает наиболее существенное влияние на совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Важно проводить работу с населением, нужно создать такие условия, чтобы любое проявление преступной деятельности порицалось обществом и не имело оправдания. И также необходимо контролировать работу руководящего состава силовых ведомств, чтобы статистика всегда была максимально объективной, а работы силовиков — наиболее эффективной.