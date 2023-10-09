«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома

Posted Сегодня, 07:03
Published Сегодня, 07:03
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Последний инцидент с маленькой девочкой, которую мама оставила на кухне с работающей мясорубкой и ушла в другую комнату, показал, что за оставление ребенка в опасности родитель понесет серьезную ответственность. Так как малышке оторвало кисть руки, на ее маму возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности».
Однако юрист Игорь Шадрин предполагает, что перечень статей для матери девочки может пополнится.
«Самая „легкая“ статья для родителей, к которым возникли вопросы по воспитанию ребенка, это 5.35 КоАП — за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Но есть и несколько уголовных статей, так статья 156 УК РФ предусматривает ответственность за жестокое обращение с несовершеннолетним. По статье 125 УК РФ наказывают оставление в опасности, что как раз и может грозить маме этой девочки, однако этот факт нужно доказать, поэтому данную статью часто добавляют уже на этапе передачи дела в суд», — объясняет юрист.
Шадрин также добавляет, что ответственность по 125-й статье наступает только в том случае, когда родитель имел реальную возможность оказать необходимую помощь ребенку. Однако, если бы ситуация сложилась трагичнее, то имела бы место статья 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.
«Для родителей изначально действуют те же законы, что и для других людей, которые могли нанести вред ребенку. Однако обязательства по защите ребенка, возложенные на родителей, могут ужесточить наказание», — объясняет юрист.
Так, на маму двоих сыновей, скандальную стримершу «Жади» завели уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ — «Истязание», однако, по мнению юриста, это дело также может пополнится и другими статьями, которые предполагают санкции для родителей и опекунов.
Также в статье 63 Семейного кодекса РФ указано, что родители несут ответственность за воспитание и развитие своих детей, в частности они обязаны заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих детей.
О том, что в большинстве бытовых несчастных случаев, произошедших с тюменскими детьми, виноваты родители говорит и фельдшер скорой помощи Александр Азанов.
«На вскидку могу сказать, что 70-80 таких ЧП — это элементарная невнимательность родителей. Очень часто детей оставляют наедине с кипятком, которым они обливаются или химией, которую малыши тянут в рот, это может быть медицинский раствор или бытовой. Ожогов кожи и внутренних органов можно было бы избежать, если бы взрослые были более ответственными и внимательными», — говорит фельдшер.
Бывают и случаи, когда родители только усугубляют ситуацию. Так в медицинской среде Тюменской области до сих пор гуляет история тюменки, которая засыпала кожу дочки, сильно обожженной кипятком, антисептическим порошком. Тогда врачи не смогли спасти девочку, так как даже самые сильные обезболивающие не снимали боль ребенка и оперативно удалить порошок с кожи врачи не успели.
Однако специалисты по работе с детьми также отмечают, что уберечь ребенка ото всех опасностей практически невозможно и порою происходят трагические случаи, виною которым — обстоятельства.
«На все 100% усмотреть за ребенком невозможно, да и тревожный родитель — это тоже не очень хорошая ситуация. Безусловно мы сейчас не говорим о случаях вопиющей безалаберности нерадивых родителей, однако даже ребенок с самыми подготовленными мамами и папами может попасть в беду. Дети в силу своей энергичности и тяге к изучению мира часто бывают непредсказуемы. Вы можете закрыть все розетки, но ребенок может найти способ ее оторвать, понимаете о чем я? К сожалению, от всего ребенка уберечь нельзя. Меня повергают в шок комментарии под новостями о том, что мамочка не усладила за ребенком, который обжегся кипятком. Ее просто исчадьем ада выставляют, но никто не замечает, что у женщины есть еще двое маленьких детей, которым в тот момент могла также понадобиться помощь. А потому каждый случай нужно разбирать отдельно», — считает детский психолог Наталья Наумова.
С тем, что не стоит поголовно винить родителей во всех несчастьях детей, согласна и педиатр Ирина Рудакова. Врач на практике знаком со случаями, когда родители никак не могли помочь чаду, попавшему в беду.
«С тем же кипятком был случай. В семье кухонный гарнитур стоит достаточно высоко, но мальчик 4 лет прибежал из детской сам подтащил табурет и забрался на этот гарнитур, включил чайник и опрокинул его на себя. К счастью, он не успел вскипеть и ожоги не были серьезными. Мама в этот момент, простите за деталь, была в туалете, это произошло буквально за несколько минут. И похожих случаев достаточно», — говорит педиатр.
Однако в любом случае, у врачей есть обязанность вызвать в больницу сотрудника полиции, если травмы ребенка намекают на нарушение родителем закона.
В перечень таких увечий входят огнестрельные ранения, поражения электрическим током, травмы, связанные с воздействием высоких и низких температур, а также с перепадами барометрического давления. Врачи также обязаны сообщить в полицию о любых колотых, резаных, колото-резаных и рваных ранах, переломах костей, гематомах, в том числе внутренних органов, а также ушибах мягких тканей. В обязательном порядке информация передаётся при истощении, обнаружении сотрясения головного мозга, механической асфиксии, а также при состояниях, вызванных воздействием токсичных, ядовитых и психотропных веществ.
Далее в ситуации разбирается правоохранитель, который решает — возбуждать дело или списать произошедшее на волю случая.
Источник редакции в правоохранительных органах рассказал, что чаще всего тюменские дети получают травмы или погибают из-за:
«Во всех этих случаях чаще всего заводится дело. К сожалению, у нас в регионе бывают случаи, когда родители нарочно вредят своим детям, некоторые признаются позже, что хотели избавиться от сына или дочери или желали жестоко его наказать. Но бывают и ситуации, когда дело закрывают из-за отсутствия состава преступления», — сообщает инсайдер.
По мнению экспертов, тюменские родители в силах уберечь детей в большинстве случаев, однако несчастные случаи тоже имеют место быть. По мнению детского психолога Натальи Наумовой, для того, чтобы минимизировать несчастные бытовые случаи с детьми, необходимо организовать для новоиспеченных родителей курсы по организации безопасного пространства для ребенка. Эту идею поддержали и тюменские медики, которые заметили тенденцию к снижению осведомленности родителей в вопросах оказания первой помощи детям.
«Не знают сейчас родители, что делать при ожогах, ранах и отравлениях. Это большая проблема, которую нужно решать просвещением», — говорит фельдшер скорой помощи.
Но ответственность за разделение безалаберности родителей от несчастных случаев исконно будет лежать на правоохранителях, так как любой случай травмирования ребенка должен быть расследован, учитывая жестокость некоторых родителей и неспособность или нежелание обеспечить чаду безопасность.