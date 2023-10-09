«Виноваты родители?»: почему дети в Тюмени так часто получают страшные травмы дома

В перечень таких увечий входят огнестрельные ранения, поражения электрическим током, травмы, связанные с воздействием высоких и низких температур, а также с перепадами барометрического давления. Врачи также обязаны сообщить в полицию о любых колотых, резаных, колото-резаных и рваных ранах, переломах костей, гематомах, в том числе внутренних органов, а также ушибах мягких тканей. В обязательном порядке информация передаётся при истощении, обнаружении сотрясения головного мозга, механической асфиксии, а также при состояниях, вызванных воздействием токсичных, ядовитых и психотропных веществ.