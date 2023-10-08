В Тюменской области девочка засунула руку в мясорубку и лишилась кисти

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Тюменке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. На данный момент ей предъявлена подписка о невыезде. Известно, что Замира является матерью троих малышей — младшим ее детям 2 и 3 года.