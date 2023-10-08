nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:23

Updated Сегодня, 07:23

В Тюменской области девочка засунула руку в мясорубку и лишилась кисти

В Тюменской области девочка засунула руку в мясорубку и лишилась кисти

8 октября 2023, 06:56
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
Трагедия произошла 5 октября в селе Слободчики Упоровского района. Мама девочки, 23-летняя Замира Р., занималась приготовлением фарша. Но в какой-то момент отвлеклась и вышла из кухни. При этом мясорубка была включена.
Сюжет
Дети

Любопытная малышка засунула правую руку в отверстие для мяса. В итоге лезвия мясорубки отрезали кисть руки ребенка на уровне запястья. Девочку экстренно госпитализировали.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Тюменке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. На данный момент ей предъявлена подписка о невыезде. Известно, что Замира является матерью троих малышей — младшим ее детям 2 и 3 года.

«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

Ранее сообщалось, что тюменские врачи поставили на ноги 5-летнего ребенка, упавшего с многометровой высоты. У малыша были диагностированы переломы костей таза и левой бедренной кости.

Читайте также:
Жительница Украины потеряла в СВО сестру и переехала в Тюменскую областьВ Тюмени нашли 15-летнего подростка, пропавшего две недели назадПыль, стресс и зарплата 20 тысяч: сотрудники «Почты России» рассказали о работе
#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#Тюменская область#Травмы#Новости тюмени
Подпишитесь
«Мы земляки?»: знаете ли вы, кто из известных личностей родился в Тюменской области
6 октября, 12:36
«Трассы смерти»: почему на федеральных дорогах региона участились жуткие ДТП
6 октября, 08:27
Тюменских старшеклассников на пять дней отправят на военные сборы
6 октября, 07:00
«Еще кусаются»: тюменцы пожаловались на нашествие насекомых
6 октября, 10:24
В Тюмени резко изменится погода
6 октября, 08:31
Тюменского школьника, который вез труп отца в багажнике, обвиняют в убийстве
6 октября, 07:46