В Тюменской области девочка засунула руку в мясорубку и лишилась кисти

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Любопытная малышка засунула правую руку в отверстие для мяса. В итоге лезвия мясорубки отрезали кисть руки ребенка на уровне запястья. Девочку экстренно госпитализировали.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Тюменке грозит наказание в виде лишения свободы до трех лет. На данный момент ей предъявлена подписка о невыезде. Известно, что Замира является матерью троих малышей — младшим ее детям 2 и 3 года.
«Наш Город» направил запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее сообщалось, что тюменские врачи поставили на ноги 5-летнего ребенка, упавшего с многометровой высоты. У малыша были диагностированы переломы костей таза и левой бедренной кости.