Тюменка задолжала двоим своим сыновьям 240 тысяч рублей алиментов

Posted Сегодня, 14:46
Published Сегодня, 14:46
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Сейчас мальчики 11 и 12 лет воспитываются отцом. Его бывшая супруга лишена родительских прав несколько лет назад, а в 2019 году суд назначил ей выплачивать алименты на содержание детей. Но 41-летняя женщина свои обязанности не исполняет.
«В мае 2023 года, в связи с уклонением от уплаты алиментов, женщина привлечена к административной ответственности. Но должных выводов она не сделала и продолжила уклоняться от выплаты алиментов», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.
По заявлению экс-супруга, была проведена проверка, на основании которой в отношении женщины возбуждено уголовное дело.