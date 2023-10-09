Тюменка задолжала двоим своим сыновьям 240 тысяч рублей алиментов

Сейчас мальчики 11 и 12 лет воспитываются отцом. Его бывшая супруга лишена родительских прав несколько лет назад, а в 2019 году суд назначил ей выплачивать алименты на содержание детей. Но 41-летняя женщина свои обязанности не исполняет.