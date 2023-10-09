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Тюменка задолжала двоим своим сыновьям 240 тысяч рублей алиментов

Тюменка задолжала двоим своим сыновьям 240 тысяч рублей алиментов

9 октября 2023, 14:46
Фото: 1MI
Жительница Армизонского района стала фигуранткой уголовного дела за неуплату алиментов двум своим сыновьям. Сумма ее долга перед детьми превысила уже 240 тысяч рублей.

Сейчас мальчики 11 и 12 лет воспитываются отцом. Его бывшая супруга лишена родительских прав несколько лет назад, а в 2019 году суд назначил ей выплачивать алименты на содержание детей. Но 41-летняя женщина свои обязанности не исполняет.

«В мае 2023 года, в связи с уклонением от уплаты алиментов, женщина привлечена к административной ответственности. Но должных выводов она не сделала и продолжила уклоняться от выплаты алиментов», — пояснили в прокуратуре Тюменской области.

По заявлению экс-супруга, была проведена проверка, на основании которой в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

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#Общество#Ирина Швецова#Прокуратура#Армизонский район#Алименты
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