Психолог: Одного в школу ребенка можно отправлять, если он знает дорогу

При этом эксперт добавила, что речь не идет о том, чтобы отправлять маленьких детей на другой конец города. Если учебное заведение находится в соседнем дворе и нет необходимости пересекать много перекрестков, родителям можно уже со второго класса разрешить ребенку самостоятельно ходить в школу, предварительно убедившись, что он обладает всеми необходимыми навыками, о которых Митягина говорила ранее.