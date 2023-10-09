Психолог: Одного в школу ребенка можно отправлять, если он знает дорогу

Posted Сегодня, 09:21
Published Сегодня, 09:21
Modified Сегодня, 09:22
Updated Сегодня, 09:22
Для этого родителям необходимо в течение месяца регулярно проходить с ребенком весь маршрут от школы до дома, чтобы он потом не заблудился.
NEWS.ru сообщает, что Митягина также подчеркнула важность прививания детям навыков осторожности — необходимо объяснить ребенку, что нельзя идти на контакт с незнакомыми людьми. Она предложила проводить специальные игры, которые имитируют подобные ситуации, при этом ясно объяснять, что контакт с незнакомцами не допустим. Кроме того, особое внимание следует уделить обучению правилам дорожного движения, объяснив, что переходить дорогу можно только на зеленый свет.
Также Митягина подчеркнула, что крайне важно знание ребенком наизусть номеров телефонов родителей. По ее словам, это может быть очень полезно в случае разрядки или потери собственного телефона ребенком, когда необходимо связаться с мамой или папой.
При этом эксперт добавила, что речь не идет о том, чтобы отправлять маленьких детей на другой конец города. Если учебное заведение находится в соседнем дворе и нет необходимости пересекать много перекрестков, родителям можно уже со второго класса разрешить ребенку самостоятельно ходить в школу, предварительно убедившись, что он обладает всеми необходимыми навыками, о которых Митягина говорила ранее.