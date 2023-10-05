Тюмень продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

Волонтерский центр городской Думы оказывает помощь фронту и мирным жителям новых регионов с самого начала специальной военной операции. За это время на передовую были отправлены спецоборудование, автомобили КамАЗ и УАЗ, медикаменты, расходные материалы для полевых госпиталей, экипировка для бойцов, станковые рюкзаки, строительные инструменты и многое другое.