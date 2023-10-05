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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 13:32

Updated Сегодня, 13:32

Тюмень продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

Тюмень продолжает поддерживать бойцов в зоне СВО

5 октября 2023, 12:49
Фото: Тюменская городская Дума
Очередная партия военно-технического оборудования отправлена в зону спецоперации в рамках акции «100 миллионов для Победы». В груз вошли коллиматорные прицелы и другие установки для стрелкового оружия, в том числе производимые в Тюмени. Техника приобретена по запросам военных.
Ранее к нам обратилась мама одного из бойцов Светлана Владимировна. Она находится в постоянном контакте с сыном и его сослуживцами, регулярно вяжет для них теплые вещи, занимается плетением маскировочных сетей. Вместе обсудили потребности ребят и подготовили необходимый груз для одного из подразделений разведки ВДВ, — рассказал заместитель председателя городской Думы, координатор волонтерского центра Дмитрий Осипов.

В течение недели оборудование будет доставлено бойцам на передовую. Традиционно в этом помогает региональное отделение общественной организации «Офицеры России». Для его руководителя Александра Сукаченко это уже десятая поездка в зону спецоперации.

Наши ребята-земляки сегодня мужественно защищают интересы страны, отстаивают ее суверенитет. Наша общая задача — помогать им всем необходимым, — считает Александр Сукаченко.

Мама бойца Светлана Владимировна поблагодарила всех, кто со вниманием отнесся к ее просьбе и помог приобрести оборудование. Она рассказала, что ее сын Владимир ушел в зону СВО добровольцем.

Он и раньше хотел остаться служить по контракту, а когда началась спецоперация, сказал: «Мам, даже не думай отговаривать, я еду», — поделилась тюменка.

Волонтерский центр городской Думы оказывает помощь фронту и мирным жителям новых регионов с самого начала специальной военной операции. За это время на передовую были отправлены спецоборудование, автомобили КамАЗ и УАЗ, медикаменты, расходные материалы для полевых госпиталей, экипировка для бойцов, станковые рюкзаки, строительные инструменты и многое другое.

#Тюмень#Тюменская городская Дума#Техника#Помощь#Военная техника#Бойцы#СВО#Участники СВО
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