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Потушен пожар в доме напротив Тобольского кремля, где взорвался газ

Потушен пожар в доме напротив Тобольского кремля, где взорвался газ

1 октября 2023, 21:44
Фото: ТГ-канал Типичный Тобольск
Пожар в пятиэтажке на улице Ремезова в Тобольске ликвидирован, сообщили в МЧС по Тюменской области.

«Открытое горение ликвидировано. В настоящее время проходит проливка конструкций», — сообщил врио начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.

Газ взорвался в одной из квартир в воскресенье вечером, что привело к возгоранию жилого помещения. Пожар перекинулся на кровлю и охватил площадь в 800 кв метров.

В результате пострадали три человека, их госпитализировали в больницу. Из пятиэтажки эвакуировали 296 человек, всех желающих разместили в пункте временного пребывания.

Региональным отделением СКР возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также проведет прокуратура.

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#Уголовное дело#Пострадавшие#Прокуратура#Тобольск#Пожар#МЧС#Эвакуация#Газовый взрыв
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Что известно про взрыв в доме напротив Тобольского кремля. Хроника происшествия
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