Потушен пожар в доме напротив Тобольского кремля, где взорвался газ

Posted Сегодня, 21:44
Published Сегодня, 21:44
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«Открытое горение ликвидировано. В настоящее время проходит проливка конструкций», — сообщил врио начальника ГУ МЧС по Тюменской области Владимир Закутаев.
Газ взорвался в одной из квартир в воскресенье вечером, что привело к возгоранию жилого помещения. Пожар перекинулся на кровлю и охватил площадь в 800 кв метров.
В результате пострадали три человека, их госпитализировали в больницу. Из пятиэтажки эвакуировали 296 человек, всех желающих разместили в пункте временного пребывания.
Региональным отделением СКР возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Свою проверку также проведет прокуратура.