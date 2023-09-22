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Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:37

Updated Сегодня, 08:37

В Тюмени горит дом рядом с ТЭЦ-1

В Тюмени горит дом рядом с ТЭЦ-1

22 сентября 2023, 08:13
Фото: ЧС Тюмень

В Тюмени горит дом рядом с ТЭЦ-1

В Тюмени в пятницу днем в районе ТЭЦ-1 загорелось здание. О ЧП сообщили очевидцы в социальных сетях.
Видео: nashgorod.ru
«Что-то сильно дымит за ТЭЦ-1», — сообщили горожане.

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что в районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ «Энергетик» горит дом. На месте происшествия работают пять единиц техники и семнадцать человек личного состава МЧС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.

Добавлено в 13:36: пожар локализован на площади порядка 150 квадратных метров.

Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером рядом с пешеходным бульваром по улице Дзержинского загорелось нежилое здание. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:23. Во время ЧП никто не пострадал.

Во втором блоке ТЭЦ-2 в Тюмени произошел пожар
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