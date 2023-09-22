В Тюмени горит дом рядом с ТЭЦ-1

В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что в районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ «Энергетик» горит дом. На месте происшествия работают пять единиц техники и семнадцать человек личного состава МЧС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.