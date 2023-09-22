В Тюмени горит дом рядом с ТЭЦ-1

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
«Что-то сильно дымит за ТЭЦ-1», — сообщили горожане.
В МЧС по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что в районе ТЭЦ-1 недалеко от СНТ «Энергетик» горит дом. На месте происшествия работают пять единиц техники и семнадцать человек личного состава МЧС. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет.
Добавлено в 13:36: пожар локализован на площади порядка 150 квадратных метров.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в среду вечером рядом с пешеходным бульваром по улице Дзержинского загорелось нежилое здание. Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 23:23. Во время ЧП никто не пострадал.