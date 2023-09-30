В тюменском селе загорелся многоквартирный дом. Есть погибший

В тюменском селе во время пожара в доме погиб человек

Трагедия произошла в субботу утром в тюменском селе Большое Сорокино. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 8 часов утра. На тушение огня были направлены 10 человек и 5 единиц техники.