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В тюменском селе во время пожара в доме погиб человек

В тюменском селе загорелся многоквартирный дом. Есть погибший

30 сентября 2023, 05:35
Фото: 1MI

В тюменском селе во время пожара в доме погиб человек

Трагедия произошла в субботу утром в тюменском селе Большое Сорокино. Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть около 8 часов утра. На тушение огня были направлены 10 человек и 5 единиц техники.

На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось открытое горение в одной из квартир многоквартирного одноэтажного дома.

Из опасной зоны было эвакуировано два человека. В ходе тушения пожара в горящей квартире был обнаружен погибший.

Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 26 сентября во дворе Драматического театра загорелись старые декорации. Во время инцидента никто не пострадал.

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#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Пожар#МЧС#Пресс-служба МЧС#Гибель на пожаре
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