В тюменском селе загорелся многоквартирный дом. Есть погибший

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
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На момент прибытия первых подразделений пожарной охраны наблюдалось открытое горение в одной из квартир многоквартирного одноэтажного дома.
Из опасной зоны было эвакуировано два человека. В ходе тушения пожара в горящей квартире был обнаружен погибший.
Общая площадь возгорания составила 4 квадратных метра. По предварительным данным, причиной ЧП стало неосторожное обращение с огнем.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 26 сентября во дворе Драматического театра загорелись старые декорации. Во время инцидента никто не пострадал.