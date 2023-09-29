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В зону СВО из Тюмени отправили девять автомобилей с гуманитарным грузом

В зону СВО из Тюмени отправили девять автомобилей с гуманитарным грузом

29 сентября 2023, 02:22
Фото: 1MI
Бойцы, находящиеся в зоне СВО, скоро получат новую партию гуманитарной помощи. Тюменцы собрали для них все, что нужно, чтобы согреться зимой.

Вчера из Тюмени в зону специальной военной операции отправились девять автомобилей с гуманитарным грузом. Все необходимые участникам спецоперации вещи были собраны неравнодушными жителями региона.

«Машины заполнены зимними вещами, сапогами, печками. Заявка ребят, находящихся в зоне СВО, выполнена», — рассказал руководитель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов.

Помимо сборов гуманитарной помощи, в Тюменской области также проходит акция «100 миллионов для Победы». Она стартовала год назад и за это время тюменцами было собрано порядка 56 миллионов рублей.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Тюменцы#Помощь#Гуманитарная помощь#Грузовики#СВО#Любовь Селезнева
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