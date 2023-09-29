В зону СВО из Тюмени отправили девять автомобилей с гуманитарным грузом

Posted Сегодня, 02:22
Published Сегодня, 02:22
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Updated Сегодня, 02:24
Вчера из Тюмени в зону специальной военной операции отправились девять автомобилей с гуманитарным грузом. Все необходимые участникам спецоперации вещи были собраны неравнодушными жителями региона.
«Машины заполнены зимними вещами, сапогами, печками. Заявка ребят, находящихся в зоне СВО, выполнена», — рассказал руководитель общественной организации «Ветераны-пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов.
Помимо сборов гуманитарной помощи, в Тюменской области также проходит акция «100 миллионов для Победы». Она стартовала год назад и за это время тюменцами было собрано порядка 56 миллионов рублей.