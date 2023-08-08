Из Тюмени в зону СВО отправили 6 машин с гуманитарной помощью

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
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Updated Сегодня, 04:04
Из Тюмени 8 августа отправили 6 автомобилей с гуманитарной помощью в зону СВО. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, в составе посылки запчасти для авто (аккумуляторы, карбюраторы, стартеры), а также инженерное оборудование. Кроме того в зону СВО отправили масла, фильтры и необходимые инструменты.
В ведомстве отметили, что доппомощь пойдет в тюменские подразделения. Кроме того, в TG-канале правительства разместили видео сборки груза.
— По поручению Губернатора Тюменской области отрабатываем обращения от подразделений. Все необходимое закуплено и будет отгружено в зону СВО, — сообщил председатель организации «Ветераны Пограничники Тюменской области» Нуртдин Ибрагимов.