Из Тюмени в зону СВО отправили 6 машин с гуманитарной помощью

Из Тюмени 8 августа отправили 6 автомобилей с гуманитарной помощью в зону СВО. Как сообщили в информационном центре правительства Тюменской области, в составе посылки запчасти для авто (аккумуляторы, карбюраторы, стартеры), а также инженерное оборудование. Кроме того в зону СВО отправили масла, фильтры и необходимые инструменты.