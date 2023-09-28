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За год жители Тюменской области собрали более 56 миллионов рублей для участников СВО

За год жители Тюменской области собрали более 56 миллионов рублей для участников СВО

28 сентября 2023, 04:37
Фото: 1MI
Акция по сбору средств для участников СВО стартовала год назад. Деньги жертвуют как предприятия, так и неравнодушные тюменцы.

27 сентября прошлого года в Тюменской области стартовала акция «100 миллионов для Победы», цель которой — оказание помощи землякам, находящимся в зоне специальной военной операции.

«К сегодняшнему дню на благотворительный счет поступило более 56 миллионов рублей. Свой вклад внесли свыше 600 организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей и почти пять тысяч жителей региона», — сообщила председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома «Единой России» Ольга Швецова.

Одним из значимых мероприятий было проведение двухдневного телемарафона, который состоялся 18 и 19 ноября прошлого года. За эти дни было собрано более 11 миллионов рублей, на которые для участников СВО приобрели дорогостоящее оборудование. В акции приняли участие более 1100 жителей и 65 организаций Тюменской области.

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«100 миллионов для Победы» продолжается, благотворительный счет постоянно пополняется. Кто-то отправляет рубль, а кто-то — миллион. Некоторые организации направляют и по пять миллионов рублей.

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#Общество#Тюменская область#Деньги#Тюменцы#Акция#Благотворительность#Бойцы#СВО#Любовь Селезнева
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