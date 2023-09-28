За год жители Тюменской области собрали более 56 миллионов рублей для участников СВО

Одним из значимых мероприятий было проведение двухдневного телемарафона, который состоялся 18 и 19 ноября прошлого года. За эти дни было собрано более 11 миллионов рублей, на которые для участников СВО приобрели дорогостоящее оборудование. В акции приняли участие более 1100 жителей и 65 организаций Тюменской области.