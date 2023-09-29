Тарифы ЖКХ станут для тюменцев катастрофой: как сократить расходы

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
Modified Сегодня, 04:26
Updated Сегодня, 04:26
В последний раз тарифы ЖКХ повышали в России 1 декабря 2022 года вместо 1 июля 2023-го в пределах 11%. Тогда власти заявляли, что повышение необходимо для обновления коммунальной инфраструктуры. Кроме того, акцент делался на то, что в последние годы индексация была ниже уровня инфляции.
Однако предстоящее повышение снова будет практически двузначным — 9,8%. При этом в Минэке анонсируют, что индексация тарифов будет также в 2025-м на 5,7%, а в 2026-м составит еще около 4%. В Минэкономики даже посчитали, что семья из трех человек, проживающая в «двушке» 50 квадратных метров, в среднем будет доплачивать к нынешним платежкам дополнительно 500–550 рублей.
«Инфраструктура ЖКХ нуждается в модернизации, без которой возрастают риски аварий, особенно в осенне-зимний период», — подчеркивают в министерстве.
В ведомстве добавляют, что окончательный размер тарифов на коммунальные услуги определят региональные власти. За соблюдением ограничения в 9,8% будет следить Федеральная антимонопольная служба.
«Прежде чем принимать решения об очередном повышении тарифов на ЖКУ, было бы не лишним оценить реальную эффективность предыдущего их повышения. А вдруг окажется, что разговоры про „модернизацию“ — это просто миф, а по факту рост тарифов призван лишь компенсировать инфляцию и направлен на сохранение прибыли владельцев сетей?» — заявляет первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.
Депутат Кошелев отмечает, что социально-экономические последствия для регионов, в том числе и Тюменской области, могут оказаться весьма плачевны. Он выделяет три основных фактора риска:
Все это, по мнению Кошелева, может только усугубить и без того сложную социально- экономическую ситуацию.
Коллеги Кошелева в Госдуме рапортуют, что после того как повысят тарифы на жилищно-коммунальные услуги, больше жителей страны смогут получать субсидии на их оплату. По мнению члена правления ассоциации ТСЖ и ЖСК Евгении Юнисовой, это единственный способ хоть как-то нивелировать последствия от роста коммунальных услуг.
«У нас есть система социальной поддержки малоимущих граждан: субсидии, льготы различным категориям в разных регионах. Граждане, допустим, могут выбрать льготу как ветеран труда или инвалид. Люди выбирают ту льготу, где больше доплата. В Москве очень низкий порог для жилищной субсидии — всего 10% от совокупного семейного дохода. При этом социальные выплаты не учитываются при назначении субсидии. В регионах порог несколько повышен от 14 до 20%. Первая рекомендация обязательно пользоваться жилищными субсидиями и различными льготами», — советует эксперт.
Юнисова отмечает, что позаботиться об оформлении субсидии стоит уже сейчас. Она добавляет, что с 2023 года наличие долга за коммунальные услуги не будет препятствием для субсидии. Кроме того, она призывает к разумному потреблению ресурсов и установке индивидуальных счетчиков в квартирах.
Эксперты от ЖКХ при этом отмечают, что не стоит оплачивать коммунальные услуги авансом. Как рассказывает исполнительный директор ассоциации «ЖКХ контроль» Вера Москвина, Управляющие компании и ТСЖ хитрят, когда в квитанциях прописывают строку, в которой платеж идет в счет последующего периода.
«Мы оплачиваем УК авансом 100% предоплаты за работу, которую они еще не сделали и ресурс, который до нас не дошел. Но у тюменцев нет возможности спросить за качество выполняемых услуг. В России нет ни одного постановления, которое обязывало бы организации отчитываться перед собственниками. После того, как деньги упали на счет УК, в силу закона они становятся собственностью организации», — говорит Москвина.
Как считают эксперты, все, что касается коммунальной сферы, «над гражданами издеваются». В Тюмени, как и в других городах, при проверке можно обнаружить массу случаев, когда-либо не предоставляется услуга, либо она не должного качества, и при этом за нее взимается полная стоимость.