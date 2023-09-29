Тарифы ЖКХ станут для тюменцев катастрофой: как сократить расходы

Однако предстоящее повышение снова будет практически двузначным — 9,8%. При этом в Минэке анонсируют, что индексация тарифов будет также в 2025-м на 5,7%, а в 2026-м составит еще около 4%. В Минэкономики даже посчитали, что семья из трех человек, проживающая в «двушке» 50 квадратных метров, в среднем будет доплачивать к нынешним платежкам дополнительно 500–550 рублей.