Тюменский общественник судится с администрацией города из-за отказа в митинге по ЖКХ

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 марта у жителей Тюменской области изменится порядок расчета за коммунальные услуги за общедомовые нужды. Теперь платить за данную услугу тюменцы будут не по нормативу, а по показателям общедомовых приборов учета.