Тюменский общественник судится с администрацией города из-за отказа в митинге по ЖКХ

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Общественника возмутил факт того, что организацию митинга ему запретили по причине неблагоприятной обстановки по заболеваемости COVID–19. При этом народные гуляния на праздник Масленицы в областной столице отменены не были.
«В период с 20 по 26 февраля департаментов культуры администрации Тюмени и учреждения культуры организовали обширную программу мероприятий в рамках празднования „Широкой масленицы“. Проведение народных гуляний не было запрещено по причине отсутствия угрозы заражения COVID–19. Соответственно, проведение митинга 26 февраля на открытом воздухе также не могло создать угрозу заражения коронавирусом», — отметил в исковом заявлении Юрия Рябцев.
Как сообщил общественник «Нашему Городу», в начале прошлой недели он направил в администрацию Тюмени и оперштаб запрос о разъяснении санитарно-эпидемиологической обстановки. Однако в установленные законом сроки ответа так и не получил.
В своем исковом заявлении в Центральный районный суд Рябцев требует обязать администрацию и оперштаб ответить на его запросы. Также признать отмену митинга «За качество и доступность жилищно-коммунальных услуг» незаконной.
«Прошу признать действие главы города Тюмени Кухарука Руслана Николаевича, председателя комитета по межнациональным отношениям Осоткина Платона Юрьевича, нарушающим мои конституционные права и свободы на мирное собрание и выражение мнения. Признать обязательным личное участие главы города и председателя комитета по межнациональным отношениям в судебном заседании. Истребовать ответы от главы города Тюмени и оперативного штаба мотивированные ответы на мое обращение от 20.02.2022», — указано в исковом заявлении.
По словам Рябцева, исковое заявление было подано накануне. В настоящее время оно зарегистрировано. 10 марта состоится рассмотрение иска.
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 марта у жителей Тюменской области изменится порядок расчета за коммунальные услуги за общедомовые нужды. Теперь платить за данную услугу тюменцы будут не по нормативу, а по показателям общедомовых приборов учета.