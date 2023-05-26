«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ

В культурную столицу России прибыли и юристы губернатора Тюменской области Александра Моора. Ранее у суда возникли вопросы к позиции губернатора, в связи с чем суд запросил у Моора письменные объяснения обоснованности повышения тарифов ЖКХ, тогда была взята пауза для подготовки необходимой документации, зато уже к следующему заседанию дело в против решения областного суда и решение правительства выросло на два тома.