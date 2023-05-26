«Можно вернуть деньги»: в Питере прошел суд против повышения тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:46
Апелляционный суд рассматривал жалобу на решение Тюменского областного суда по оспариванию повышения тарифов ЖКХ в Тюмени с 1 июля 2022 года на 14,9 процентов. Автором иска в тюменский и питерский суд стал общественник Юрий Рябцев, который убежден, что тариф был повышен незаконно.
Он обращался сначала в местный суд, где получил ожидаемый отказ в возбуждении дела, но на этом решил не останавливаться и подал апелляционную жалобы в суд Санкт-Петербурга, где вчера прошло финальное заседание.
«Судебное заседание длилось два часа. При разбирательстве дела было установлено, что ответчик произвольно применял формулы, установленные федеральным правительством, для расчета изменения индекса тарифов. Кроме того, ответчик совершил действия по замене одних однотипных доказательств на другие. То есть, в областном суде решение выносилось на основе одних доказательств. В своей апелляционной жалобе указал на их недопустимость, что очевидно», — рассказал «Нашему городу» Юрий Рябцев.
В культурную столицу России прибыли и юристы губернатора Тюменской области Александра Моора. Ранее у суда возникли вопросы к позиции губернатора, в связи с чем суд запросил у Моора письменные объяснения обоснованности повышения тарифов ЖКХ, тогда была взята пауза для подготовки необходимой документации, зато уже к следующему заседанию дело в против решения областного суда и решение правительства выросло на два тома.
По мнению общественника, в апелляционом суде ответчик пытался произвести замену на менее конфликтный вариант. А потому питерскому суду предстоит дать оценку действий Тюменского облсуда по применению спорных доказательств при принятии решения.
«Кроме того, по моему личному мнению, в процессе рассмотрения этого дела с участием Александра Моора проявила свою заинтересованность некая третья сила, наиболее вероятно федерального масштаба. Иначе невозможно объяснить хронологические действия апелляционного суда по дважды истребованию по своему усмотрению документов от ответчика, которые неприятно характеризовали его», — говорит Рябцев.
Также у Рябцева вызывает удивление поведение прокуратуры, в частности ее стремление установить действительные обстоятельства дела, не совпадающие с содержанием заключения по делу. Общественник предполагает, что в последний момент, перед судом, кто-то проявил очень большой интерес к делу по повышению коммуналки на 14,9%.
«И этого кого-то очень боится Александр Моор, судя по его процессуальным действиям», — говорит Рябцев.
По итогу заседания, суд отказал общественнику в удовлетворении жалобы. Мотивированное решение, где судья подробно распишет причины отказа в повторном рассмотрении дела, общественник получит позже. Однако Рябцев все равно остался удовлетворен рассмотрением дела.
«По сути, общественная кампания по отмене повышения тарифов на 14,9%, состоящая из многих элементов: судебное обжалование постановления правительства области и решения гордумы по согласованию такого повышения, инициирование проведения собрания на городском уровне по даче местным депутатам наказа по отмене такого повышения коммуналки, участие большого числа горожан, все это — достигло своего успеха. Миссия во благо тюменцев выполнена. Моор отменил летнее повышение тарифов на 14,9 процентов и присоединился с 1 декабря к „мишустинским“ 9 процентам», — резюмирует Рябцев.
Он также сообщает, что желающие взыскать уплаченные ими дополнительные денежные средства из-за повышения тарифов на 14,9% с 1 июля до 1 декабря, с учётом выявленных в суде обстоятельств, имеются хорошие перспективы и шансы.