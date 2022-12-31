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Тюменцы возмущены суммой в квитанциях ЖКХ

Сегодня, 04:29
Фото: 1MI

Жители Тюмени шокированы ценой за отопление

В паблике «ЧС Тюмень» появилось сразу несколько жалоб от подписчиков, которым поступила квитанция за коммунальные услуги.
«Жильцы в шоке, старый дом по улице Республики, 28а (хрущевка), пришли платежки, 10 000 рублей за 41 м² за декабрь. Платеж всегда была не более 5 000 рублей», – написал анонимный участник сообщества.

В комментариях его поддержали: местные жители отметили, что 6,5 тыс – это очень большая цена.

Вслед за этим постом был опубликовали ещё один.

«Прям подарки всему городу ТРИЦ выдал! Что у нас за цена теперь в городе за отопление? Морозов не было каких-то лютых, так чего же отопление-то поднялось на 2к в среднем по городу... », – пожаловался Александр Т.

Напомним, что тарифы ЖКХ в Тюменской области к концу года выросли на 9 %.

Ранее «Наш город» писал, что для жителей региона вводятся новые правила оплаты ОДН. В 2022 году плата рассчитывалась по нормативу, а с 2023 года расчёт будет производиться, в соответствии с показателями общедомовых приборов учёта.

Тюменцев ждёт очередное повышение платы за общедомовые нужды
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#Отопление#Жалобы потребителей#Квитанции#Платеж#Елена Чебоксарова
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