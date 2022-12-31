Тюменцы возмущены суммой в квитанциях ЖКХ

«Жильцы в шоке, старый дом по улице Республики, 28а (хрущевка), пришли платежки, 10 000 рублей за 41 м² за декабрь. Платеж всегда была не более 5 000 рублей», – написал анонимный участник сообщества.
В комментариях его поддержали: местные жители отметили, что 6,5 тыс – это очень большая цена.
Вслед за этим постом был опубликовали ещё один.
«Прям подарки всему городу ТРИЦ выдал! Что у нас за цена теперь в городе за отопление? Морозов не было каких-то лютых, так чего же отопление-то поднялось на 2к в среднем по городу... », – пожаловался Александр Т.
Напомним, что тарифы ЖКХ в Тюменской области к концу года выросли на 9 %.
Ранее «Наш город» писал, что для жителей региона вводятся новые правила оплаты ОДН. В 2022 году плата рассчитывалась по нормативу, а с 2023 года расчёт будет производиться, в соответствии с показателями общедомовых приборов учёта.