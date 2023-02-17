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Published Сегодня, 12:44

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Как тюменцам дальше жить с такими тарифами и ценами на ЖКХ?

17 февраля 2023, 12:44
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени фракция ЛДПР провела круглый стол по проблемам роста тарифов за услуги ЖКХ

В областной столице депутаты Тюменской облдумы фракции ЛДПР организовали круглый стол по вопросам роста тарифов ЖКХ. Представители организаций и областных властей рассказали о поставляемых услугах и тарифах. Депутаты и горожане задали им ряд острых вопросов.

В мероприятии приняли участие депутаты фракции ЛДПР Тюменской областной Думы, председатель комиссии по депутатской этике и регламентным процедурам Анатолий Чепайкин, представители основных ресурсоснабжающих организаций — ООО «Тюмень Водоканал», «Россети Тюмень», представители органов исполнительной власти, в том числе директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев, заместитель директора департамента социального развития Ирина Ожогина, председатель ТМООП «Тюменский облсовпроф» Михаил Кивацкий, по видеосвязи принимали участие окружные депутаты ЛДПР из Ямала и Югры, депутат Артем Зайцев, представители общественных организаций, жители города, координаторы ЛДПР местных отделений, представители Общественная молодежной палаты представители СМИ.

 

Фото: nashgorod.ru
«Во всех регионах возникают аналогичные темы. Как вы знаете, повышение тарифов вызвало негативную реакцию среди наших граждан. В результате индексации в 2022 году тарифы выросли от 2,9 до 6,5%», — сообщил депутат Тюменской облдумы от фракции ЛДПР Глеб Трубин.
Фото: 1MI

Гендиректор ООО «Тюмень Водоканал» Ольга Сарбаева на заседании говорила о завершении строительства сливных станций и плане модернизации очистных сооружений:

«Заканчиваем в районе Успенки. Будем продолжать двигаться по сливным станциям в районе Боровского, Онохино, Винзилей. Модернизация оборудования идет по плану. Все сообщения потребителей или жалобы мы получаем через сайт, горячую линию, мониторим социальные сети. Каждое обращение стоит на контроле», — отметила Ольга Сарбаева.

Она ответила и на вопросы участницы круглого стола о качестве воды в новых домах и микрорайонах. 

На заседании рассмотрели вопросы отключения электроэнергии в Тюменском районе. Жители района неоднократно жаловались на отключение электричества в нескольких населенных пунктах. Из-за отключений электроэнергии в домах размораживаются системы отопления и водопровод, электричества не бывает двое-трое суток.

«Допускается перерывы в электроснабжении длительностью не более суток. Согласно требований пункта 31 правил по передаче электроэнергии, допустимое время отключения составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд», — сообщил на заседании и. о. заместителя главного инженера по оперативно-техническому и ситуационному управлению Филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Дмитрий Голдобин.

Он старался подчеркнуть, что отключения энергии проходят в рамках стандартов компании. Но жители пригорода и поселений Тюменского района ранее много раз обращали внимание на отключения при замене приборов учета, многочисленных аварий и при несанкционированных подключениях - по мнению жителей не они должны страдать от отсутствия света в домах, а компания должна своевременно и надежно обеспечивать электричеством потребителей, ведь платят они своевременно. 

Многие дома после отключений электричества владельцы вынуждены ремонтировать из-за поломки электрокотлов и разморозки водопровода - это дополнительные расходы.

Депутаты обратили внимание на проблему подобных отключений не просто так - к ним поступают многочисленные обращения от многодетных семей, так как именно в Тюменском районе выделяются земельные участки многодетным семьям под строительство домов. Организаторами круглого стола планируется поднять проблему отключений электричества в Тюменском районе на уровне министерства энергетики РФ.

Тему роста платежей за отопление затронул начальник управления программ и тарифного регулирования на транспортные услуги и ТЭК Тимур Мачитов. Он рассказал, что рост связан с пониженной температурой воздуха и отсутствием во многих домах приборов учета тепловой энергии. Пример он привел на одной из квартир:

«В декабре у нас температура воздуха средняя была — 14 градусов. В январе — 20,8 градуса. Потребление стало порядка 3 Гкал на квартиру в доме, где установлен общедомовой прибор учета. Плата за отопление составила около 3158 рублей», — сообщил Тимур  Мачитов.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области рассказал о жилищном хозяйстве региона и затратах на содержание этой обширной отрасли:

«Сегодня мы реализуем достаточно большие проекты в сфере инфраструктуры. Система ЖКХ Тюменской области — это более 1350 котельных. Коммунальная структура Тюменской области с каждым годом модернизируется», — отметил на сегодняшнем заседании директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

О субсидиях на оплату ЖКХ и количестве семей, которые получают их рассказала Ирина Ожогина:

«На 1 января 2023 года более 24 000 тюменских семей получают субсидии по оплате услуг ЖКХ», — сообщила 17 февраля заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.

В конце заседания руководитель фракции ЛДПР в Тюменской области Владимир Сысоев подвёл итоги. Он отметил резкий рост задолженности граждан за услуги ЖКХ по России и в регионе:

«Какой эффект мы получили от роста тарифов ресурсоснабжающих компаний? В первую очередь мы получили рост задолженности за услуги ЖКХ. К чему это приведёт, понятно. К недовольству граждан. По данным Росстата задолженность физических лиц за услуги составила на 1 января 2023 года около 1 трлн рублей. Представляете какие неплатежи?», — отметил руководитель фракции ЛДПР в Тюменской области Владимир Сысоев.

Он отметил, что на круглый стол не пришли представители городских властей, к которым у тюменцев накопилось большое количество вопросов:

«Очень жаль, конечно, что ряд наших коллег — например представители Администрации города Тюмени не посчитали для себя нужным принять участие в нашем мероприятии. Мы считаем, что тема защиты прав граждан на фоне роста тарифов для населения очень важна и актуальна. Я благодарен всем, кто сегодня принимает участие в нашей работе. Так, совместно с представителями профсоюзов нам удалось снизить с 22 % до 20 % порог максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. Но нужно снижать еще дальше — минимум до 18 %, что мы обязательно отразим в нашей резолюции по итогам нашей работы. Далее — для нас очень важно состояние наших основных рек, в частности реки Тура. Мы видим множество жалоб по качеству воды от жителей. Так, нами от фракции ЛДПР инициировано обсуждение данной проблематике на «Совете трех Дум», в связи с тем, что Обь — Иртышский бассейн расположен в нескольких субъектах нашей страны и одними только усилиями нашего региона проблему не решить. Но решать ее просто необходимо, так как качество воды лучше не становится. Обязательно необходимо вернуться к обсуждению заморозки тарифов ЖКХ — о чем ЛДПР говорит уже несколько десятков лет, но к сожалению, власть нас не слышит. Во время, когда экономика страны находится не в самом лучшем состоянии, нужно поддержать наших наиболее нуждающихся граждан и принять все — таки решение о заморозке тарифов», — отметил в своем выступлении Владимир Сысоев.

Организаторы пообещали проведение подобных круглых столов и в других регионах. 

 

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#ЖКХ#Проблемы ЖКХ#Услуги ЖКХ#Работа#Деньги#Экономика#Погода
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