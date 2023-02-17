Как тюменцам дальше жить с такими тарифами и ценами на ЖКХ?

Он старался подчеркнуть, что отключения энергии проходят в рамках стандартов компании. Но жители пригорода и поселений Тюменского района ранее много раз обращали внимание на отключения при замене приборов учета, многочисленных аварий и при несанкционированных подключениях - по мнению жителей не они должны страдать от отсутствия света в домах, а компания должна своевременно и надежно обеспечивать электричеством потребителей, ведь платят они своевременно.