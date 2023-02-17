Как тюменцам дальше жить с такими тарифами и ценами на ЖКХ?

Posted Сегодня, 12:44
Published Сегодня, 12:44
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
В мероприятии приняли участие депутаты фракции ЛДПР Тюменской областной Думы, председатель комиссии по депутатской этике и регламентным процедурам Анатолий Чепайкин, представители основных ресурсоснабжающих организаций — ООО «Тюмень Водоканал», «Россети Тюмень», представители органов исполнительной власти, в том числе директор департамента ЖКХ Семен Тегенцев, заместитель директора департамента социального развития Ирина Ожогина, председатель ТМООП «Тюменский облсовпроф» Михаил Кивацкий, по видеосвязи принимали участие окружные депутаты ЛДПР из Ямала и Югры, депутат Артем Зайцев, представители общественных организаций, жители города, координаторы ЛДПР местных отделений, представители Общественная молодежной палаты представители СМИ.
«Во всех регионах возникают аналогичные темы. Как вы знаете, повышение тарифов вызвало негативную реакцию среди наших граждан. В результате индексации в 2022 году тарифы выросли от 2,9 до 6,5%», — сообщил депутат Тюменской облдумы от фракции ЛДПР Глеб Трубин.
Гендиректор ООО «Тюмень Водоканал» Ольга Сарбаева на заседании говорила о завершении строительства сливных станций и плане модернизации очистных сооружений:
«Заканчиваем в районе Успенки. Будем продолжать двигаться по сливным станциям в районе Боровского, Онохино, Винзилей. Модернизация оборудования идет по плану. Все сообщения потребителей или жалобы мы получаем через сайт, горячую линию, мониторим социальные сети. Каждое обращение стоит на контроле», — отметила Ольга Сарбаева.
Она ответила и на вопросы участницы круглого стола о качестве воды в новых домах и микрорайонах.
На заседании рассмотрели вопросы отключения электроэнергии в Тюменском районе. Жители района неоднократно жаловались на отключение электричества в нескольких населенных пунктах. Из-за отключений электроэнергии в домах размораживаются системы отопления и водопровод, электричества не бывает двое-трое суток.
«Допускается перерывы в электроснабжении длительностью не более суток. Согласно требований пункта 31 правил по передаче электроэнергии, допустимое время отключения составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд», — сообщил на заседании и. о. заместителя главного инженера по оперативно-техническому и ситуационному управлению Филиала «Россети Тюмень» Тюменские электрические сети Дмитрий Голдобин.
Он старался подчеркнуть, что отключения энергии проходят в рамках стандартов компании. Но жители пригорода и поселений Тюменского района ранее много раз обращали внимание на отключения при замене приборов учета, многочисленных аварий и при несанкционированных подключениях - по мнению жителей не они должны страдать от отсутствия света в домах, а компания должна своевременно и надежно обеспечивать электричеством потребителей, ведь платят они своевременно.
Многие дома после отключений электричества владельцы вынуждены ремонтировать из-за поломки электрокотлов и разморозки водопровода - это дополнительные расходы.
Депутаты обратили внимание на проблему подобных отключений не просто так - к ним поступают многочисленные обращения от многодетных семей, так как именно в Тюменском районе выделяются земельные участки многодетным семьям под строительство домов. Организаторами круглого стола планируется поднять проблему отключений электричества в Тюменском районе на уровне министерства энергетики РФ.
Тему роста платежей за отопление затронул начальник управления программ и тарифного регулирования на транспортные услуги и ТЭК Тимур Мачитов. Он рассказал, что рост связан с пониженной температурой воздуха и отсутствием во многих домах приборов учета тепловой энергии. Пример он привел на одной из квартир:
«В декабре у нас температура воздуха средняя была — 14 градусов. В январе — 20,8 градуса. Потребление стало порядка 3 Гкал на квартиру в доме, где установлен общедомовой прибор учета. Плата за отопление составила около 3158 рублей», — сообщил Тимур Мачитов.
Директор департамента ЖКХ Тюменской области рассказал о жилищном хозяйстве региона и затратах на содержание этой обширной отрасли:
«Сегодня мы реализуем достаточно большие проекты в сфере инфраструктуры. Система ЖКХ Тюменской области — это более 1350 котельных. Коммунальная структура Тюменской области с каждым годом модернизируется», — отметил на сегодняшнем заседании директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.
О субсидиях на оплату ЖКХ и количестве семей, которые получают их рассказала Ирина Ожогина:
«На 1 января 2023 года более 24 000 тюменских семей получают субсидии по оплате услуг ЖКХ», — сообщила 17 февраля заместитель директора департамента социального развития Тюменской области Ирина Ожогина.
В конце заседания руководитель фракции ЛДПР в Тюменской области Владимир Сысоев подвёл итоги. Он отметил резкий рост задолженности граждан за услуги ЖКХ по России и в регионе:
«Какой эффект мы получили от роста тарифов ресурсоснабжающих компаний? В первую очередь мы получили рост задолженности за услуги ЖКХ. К чему это приведёт, понятно. К недовольству граждан. По данным Росстата задолженность физических лиц за услуги составила на 1 января 2023 года около 1 трлн рублей. Представляете какие неплатежи?», — отметил руководитель фракции ЛДПР в Тюменской области Владимир Сысоев.
Он отметил, что на круглый стол не пришли представители городских властей, к которым у тюменцев накопилось большое количество вопросов:
«Очень жаль, конечно, что ряд наших коллег — например представители Администрации города Тюмени не посчитали для себя нужным принять участие в нашем мероприятии. Мы считаем, что тема защиты прав граждан на фоне роста тарифов для населения очень важна и актуальна. Я благодарен всем, кто сегодня принимает участие в нашей работе. Так, совместно с представителями профсоюзов нам удалось снизить с 22 % до 20 % порог максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи. Но нужно снижать еще дальше — минимум до 18 %, что мы обязательно отразим в нашей резолюции по итогам нашей работы. Далее — для нас очень важно состояние наших основных рек, в частности реки Тура. Мы видим множество жалоб по качеству воды от жителей. Так, нами от фракции ЛДПР инициировано обсуждение данной проблематике на «Совете трех Дум», в связи с тем, что Обь — Иртышский бассейн расположен в нескольких субъектах нашей страны и одними только усилиями нашего региона проблему не решить. Но решать ее просто необходимо, так как качество воды лучше не становится. Обязательно необходимо вернуться к обсуждению заморозки тарифов ЖКХ — о чем ЛДПР говорит уже несколько десятков лет, но к сожалению, власть нас не слышит. Во время, когда экономика страны находится не в самом лучшем состоянии, нужно поддержать наших наиболее нуждающихся граждан и принять все — таки решение о заморозке тарифов», — отметил в своем выступлении Владимир Сысоев.
Организаторы пообещали проведение подобных круглых столов и в других регионах.