Тюменские власти назвали причину роста тарифов ЖКХ

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Updated Сегодня, 04:33
Выросшая более, чем на 9% коммунальная плата — это итог потребления большего количества тепловой энергии из-за морозов.
«Две трети года в Тюменской области — это отопительный сезон. Если были морозы, потребление тепла увеличивается, соответственно растут и показатели приборов учета. Если, к примеру, гости приходили, то было больше израсходовано электроэнергии и воды. Образ жизни безусловно влияет на показатели приборов учета — если человек находится на работе, он же дома кран не открывает, а на тех же новогодних каникулах, он находился дома, больше тратил воды и электричества», — пояснил глава департамента тарифной политики Евгений Карташков в эфире передачи на телеканале «Тюменское время».
Он также напомнил, что тарифы на ЖКУ, установленные в Тюменской области с 1 декабря 2022 года будут действовать до июля 2024 года. Повышать стоимость коммунальных услуг не будут в течение полутора лет.
Ранее «Наш Город» писал о том, на сколько в рублях выросла с декабря 2022 года плата за услуги ЖКХ.