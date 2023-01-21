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Posted Сегодня, 04:31

Published Сегодня, 04:31

Modified Сегодня, 04:33

Updated Сегодня, 04:33

Тюменские власти назвали причину роста тарифов ЖКХ

Сегодня, 04:31
Фото: 1MI

Тюменские власти пояснили, почему выросли тарифы ЖКХ

Тюменские власти объяснили, почему в декабре выросли суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги. По информации департамента тарифной ценовой политики, с 1 декабря 2022 года тарифы были увеличены на 9%.
Сюжет
Тюмень

Выросшая более, чем на 9% коммунальная плата — это итог потребления большего количества тепловой энергии из-за морозов.

«Две трети года в Тюменской области — это отопительный сезон. Если были морозы, потребление тепла увеличивается, соответственно растут и показатели приборов учета. Если, к примеру, гости приходили, то было больше израсходовано электроэнергии и воды. Образ жизни безусловно влияет на показатели приборов учета — если человек находится на работе, он же дома кран не открывает, а на тех же новогодних каникулах, он находился дома, больше тратил воды и электричества», — пояснил глава департамента тарифной политики Евгений Карташков в эфире передачи на телеканале «Тюменское время».

Он также напомнил, что тарифы на ЖКУ, установленные в Тюменской области с 1 декабря 2022 года будут действовать до июля 2024 года. Повышать стоимость коммунальных услуг не будут в течение полутора лет.

Ранее «Наш Город» писал о том, на сколько в рублях выросла с декабря 2022 года плата за услуги ЖКХ.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#ЖКХ#Услуги ЖКХ#Тарифы#Коммунальные тарифы#Тюмень#Тюменская область
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