50% жителей УрФО предпочитают хранить свои деньги наличными и в рублях

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
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Updated Сегодня, 08:45
Тех, кто раньше не инвестировал, а теперь занимается этим в УрФО — 17%. Такие данные выявлены в ходе опроса*, проведенного ВТБ Мои Инвестиции и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ).
Главная цель сбережений — увеличение «подушки безопасности». Об этом заявили 40% опрошенных в УрФО, что на 5% больше по сравнению со среднероссийским результатом. 14% респондентов откладывают на крупную покупку или ремонт, 12% — на переезд или путешествие, 11% — на будущую пенсию, 10% — на образование детей. Без определенной цели копят 8% опрошенных граждан. 40% жителей регионов страны получают от вкладов и ценных бумаг до 10% от ежемесячного дохода. У 19% эта «прибавка» достигает 30% от зарплаты. Не имеют сбережений совсем 29%.
Более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом, — сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.
22% жителей УрФО инвестируют на срок до одного года, 67% — больше года, а 12% готовы откладывать деньги на горизонте более 10 лет. 41% опрошенных держат деньги на вкладе, 4% — в слитках и на металлических счетах, 2% — вкладывают в развитие своего дела и 2% инвестируют в недвижимость. Главным стимулом инвестиций стало желание увеличить свой доход. А основной помехой люди назвали большие риски.
*Опрос проведен брокером ВТБ и банком «Открытие» 7–14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.