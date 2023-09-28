50% жителей УрФО предпочитают хранить свои деньги наличными и в рублях

Главная цель сбережений — увеличение «подушки безопасности». Об этом заявили 40% опрошенных в УрФО, что на 5% больше по сравнению со среднероссийским результатом. 14% респондентов откладывают на крупную покупку или ремонт, 12% — на переезд или путешествие, 11% — на будущую пенсию, 10% — на образование детей. Без определенной цели копят 8% опрошенных граждан. 40% жителей регионов страны получают от вкладов и ценных бумаг до 10% от ежемесячного дохода. У 19% эта «прибавка» достигает 30% от зарплаты. Не имеют сбережений совсем 29%.