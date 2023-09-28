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50% жителей УрФО предпочитают хранить свои деньги наличными и в рублях

50% жителей УрФО предпочитают хранить свои деньги наличными и в рублях

28 сентября 2023, 08:43
Фото: 1MI
Эта доля на 3% больше, чем в целом по России. При этом, у 46% уральцев сберегательная стратегия за последние 2 года не изменилась: откладывали деньги ранее, откладывают и сейчас. Такой же результат у москвичей, а в среднем по стране показатель ниже на 6%.

Тех, кто раньше не инвестировал, а теперь занимается этим в УрФО — 17%. Такие данные выявлены в ходе опроса*, проведенного ВТБ Мои Инвестиции и банком «Открытие» (входит в Группу ВТБ).

Главная цель сбережений — увеличение «подушки безопасности». Об этом заявили 40% опрошенных в УрФО, что на 5% больше по сравнению со среднероссийским результатом. 14% респондентов откладывают на крупную покупку или ремонт, 12% — на переезд или путешествие, 11% — на будущую пенсию, 10% — на образование детей. Без определенной цели копят 8% опрошенных граждан. 40% жителей регионов страны получают от вкладов и ценных бумаг до 10% от ежемесячного дохода. У 19% эта «прибавка» достигает 30% от зарплаты. Не имеют сбережений совсем 29%.

Более 20% опрошенных начали вкладывать и инвестировать в последние два года. Это говорит в том числе о росте доверия к фондовому рынку, что будет способствовать укреплению российской экономики в целом, — сообщил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

22% жителей УрФО инвестируют на срок до одного года, 67% — больше года, а 12% готовы откладывать деньги на горизонте более 10 лет. 41% опрошенных держат деньги на вкладе, 4% — в слитках и на металлических счетах, 2% — вкладывают в развитие своего дела и 2% инвестируют в недвижимость. Главным стимулом инвестиций стало желание увеличить свой доход. А основной помехой люди назвали большие риски.

*Опрос проведен брокером ВТБ и банком «Открытие» 7–14 сентября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1600 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

#Общество#Банк#Россия#ВТБ#Вклады#УрФО#Инвестиции#Опрос#Доход#Анастасия Имамахметова
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