Боли в животе: возможные причины и симптомы

Умнов отмечает, что боли в животе характерны для нескольких состояний и заболеваний. Например, они могут возникать при тромбозе верхней брыжеечной артерии или при наличии у пациента мерцательной аритмии. Кроме того, боли в области эпигастрия (верхней части живота) часто проявляются у людей, которые злоупотребляют алкоголем и жирной пищей. В таких случаях боли указывают на развитие острого панкреатита. Однако особенно опасным является кишечное кровотечение.