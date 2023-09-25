Боли в животе: возможные причины и симптомы

Posted Сегодня, 10:01
Published Сегодня, 10:01
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Например, они могут быть признаком язвы желудка или опасного кишечного кровотечения. В случае кровотечения, сказал он, возникает рвота характерного цвета, похожая на цвет кофейной гущи. Кроме того, боли в животе могут также указывать на пищевое отравление, пишет news.ru.
Умнов отмечает, что боли в животе характерны для нескольких состояний и заболеваний. Например, они могут возникать при тромбозе верхней брыжеечной артерии или при наличии у пациента мерцательной аритмии. Кроме того, боли в области эпигастрия (верхней части живота) часто проявляются у людей, которые злоупотребляют алкоголем и жирной пищей. В таких случаях боли указывают на развитие острого панкреатита. Однако особенно опасным является кишечное кровотечение.
Боли в области эпигастрия, сопровождающиеся рвотой похожей на цвет кофейной гущи, черным стулом, бледностью кожи, учащенным пульсом и снижением артериального давления указывают на желудочно-кишечное кровотечение. Это тяжелое состояние, требующее срочной медицинской помощи, — объяснил Умнов.
Он также добавил, что у пожилых людей возникают тянущие боли в животе при паралитической кишечной непроходимости. Это состояние связано с замедлением работы кишечника и может быть лечено с помощью клизм и слабительных препаратов.