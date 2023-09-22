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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:33

Updated Сегодня, 06:33

Тюменцев зовут в Южную Корею развлекать посетителей клубов за 350 тысяч рублей

Тюменцев зовут в Корею развлекать посетителей клубов за 350 тысяч рублей

22 сентября 2023, 06:31
Фото: 1MI

Тюменцев зовут в Южную Корею развлекать посетителей клубов за 350 тысяч рублей

Жителям Тюменской области предлагают работу хостес в Южной Корее за 200-350 тысяч рублей в месяц. Соответствующая вакансия опубликована на сайте Авито.

В предложении указано, что будущим сотрудникам предоставят жилье, оплатят расходы на питание и мобильную связь. Работать предстоит с семи часов вечера до пяти часов утра. В обязанности будет входить развлечение гостей, создание доброжелательной и позитивной атмосферы, в том числе организация различных игр, караоке.

«Контракт с клубом длится два месяца, при желании продлевается еще на один месяц. Вакансия без интима, максимальная безопасность», — отмечено в объявлении.
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на кадровых сотрудников со знанием основ ведения воинского и мобилизационного учета. В настоящее время открыты более 20 таких вакансий.

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