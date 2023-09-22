Тюменцев зовут в Корею развлекать посетителей клубов за 350 тысяч рублей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В предложении указано, что будущим сотрудникам предоставят жилье, оплатят расходы на питание и мобильную связь. Работать предстоит с семи часов вечера до пяти часов утра. В обязанности будет входить развлечение гостей, создание доброжелательной и позитивной атмосферы, в том числе организация различных игр, караоке.
«Контракт с клубом длится два месяца, при желании продлевается еще на один месяц. Вакансия без интима, максимальная безопасность», — отмечено в объявлении.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области вырос спрос на кадровых сотрудников со знанием основ ведения воинского и мобилизационного учета. В настоящее время открыты более 20 таких вакансий.