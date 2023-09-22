Тюменцев зовут в Корею развлекать посетителей клубов за 350 тысяч рублей

В предложении указано, что будущим сотрудникам предоставят жилье, оплатят расходы на питание и мобильную связь. Работать предстоит с семи часов вечера до пяти часов утра. В обязанности будет входить развлечение гостей, создание доброжелательной и позитивной атмосферы, в том числе организация различных игр, караоке.