Тюменцев зовут на работу в Израиль за 340 тысяч рублей

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 03:36
Updated Сегодня, 03:36
В объявлении, опубликованном на площадке Авито, указано, что опыт работы не имеет значения. Рассматриваются кандидаты с нарушениями здоровья и старше 45 лет. Знание языка также необязательно. Нужен только заграничный паспорт.
В обязанности входит выполнение общих и вспомогательных работ. Работодатель обещает предоставить жилье для проживания, медицинскую страховку, униформу для работы, обеспечить питанием, компенсировать траты на бензин.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год уровень заработной платы сотрудников строительной сферы вырос на 30%.