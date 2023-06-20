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Тюменцев зовут на работу в Израиль за 340 тысяч рублей

20 июня 2023, 03:34
Фото: 1MI

В Тюмени ищут работника супермаркета в Израиль на зарплату в 340 тысяч рублей

В Тюмени открылась вакансия работника супермаркета в Израиле на заработную плату в 280-340 тысяч рублей.
Сюжет
Тюмень

В объявлении, опубликованном на площадке Авито, указано, что опыт работы не имеет значения. Рассматриваются кандидаты с нарушениями здоровья и старше 45 лет. Знание языка также необязательно. Нужен только заграничный паспорт.

В обязанности входит выполнение общих и вспомогательных работ. Работодатель обещает предоставить жилье для проживания, медицинскую страховку, униформу для работы, обеспечить питанием, компенсировать траты на бензин.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за год уровень заработной платы сотрудников строительной сферы вырос на 30%.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Работа#Вакансии#Заработная плата#Тюмень#Тюменская область
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