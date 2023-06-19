Доходы тюменских строителей за год выросли на 30%

По данным аналитиков «Зарплаты.ру», сегодня работодатели готовы платить бетонщикам до 95 тысяч рублей (рост на 33%), арматурщикам порядка 92 тысяч рублей (рост на 30%), прорабам, руководителям стройпроектов и монтажникам от 80 до 97 тысяч рублей (рост более 15%).