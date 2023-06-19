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Доходы тюменских строителей за год выросли на 30%

19 июня 2023, 04:23
Фото: 1MI

В Тюменской области на 30% увеличились зарплаты строителей

В Тюмени работодатели увеличивают сотрудникам строительной отрасли заработные платы. В среднем за год уровень предлагаемых доходов в данной отрасли вырос на 30%.

По данным аналитиков «Зарплаты.ру», сегодня работодатели готовы платить бетонщикам до 95 тысяч рублей (рост на 33%), арматурщикам порядка 92 тысяч рублей (рост на 30%), прорабам, руководителям стройпроектов и монтажникам от 80 до 97 тысяч рублей (рост более 15%).

При этом в регионе растет и спрос на работников строительной отрасли. По информации департамента труда и занятости Тюменской области, в данной сфере свободны более 2 тысяч вакансий.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в этом году почти в половине компаний планируют поднять зарплаты своим работникам. Повышение уровня доходов ждет 63% предприятий ИТ-отрасли, 63% строительных компаний и 62% компаний-производителей товаров народного потребления.

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#Тюменская область#Общество#Новости тюмени#Работа#Рабочие вакансии#Зарплата#Валентина Бурнашева
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