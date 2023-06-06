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Половина тюменских компаний поднимет зарплаты сотрудникам. У кого увеличатся доходы?

6 июня 2023, 05:27
Фото: 1MI

В Тюмени половина компаний поднимет зарплаты своим работникам в этом году

Почти половина компаний Тюменской области в этом году планирует поднять заработные платы сотрудникам.
Сюжет
Тюмень

По данным аналитиков HeadHunter, повышение уровня доходов ждет 63% предприятий ИТ-отрасли, 63% строительных компаний и 62% компаний-производителей товаров народного потребления.

Не планируют поднимать зарплаты в 40% компаний, в 9% думают над этим, в 3% и вовсе заявили о том, что предстоит сокращение заработной платы.

В 35% случаев изменения (рост либо падение зарплаты) коснутся окладной части. 32% работодателей отметили, что изменится и оклад, и премиальная часть. В 27% компаний изменятся только премии.

«По причине дефицита рабочей силы и низкого уровня безработицы зарплаты растут и будут расти дальше. Конкуренция за кадры ведёт к увеличению заработных плат, хотя нехватка рабочих рук ограничивает возможности производства. Рост зарплат быстрее производительности труда становится проинфляционным фактором», — пояснила главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности Наталья Данина.

По данным аналитического сервиса hh.ru «Люди в цифрах», средняя предлагаемая зарплата в Тюменской области сегодня варьируется от 40 до 97 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области средний размер заработной платы по итогам марта 2023 года составил более 66 тысяч рублей. По этому показателю региона вышел на третье место серди субъектов Уральского федерального округа.

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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Тюменская область#Зарплата#Доходы
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